Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 19 Maggio 2024 ore 09:30

Evento organizzato da Terra Autentica

Un'escursione che ci porterà dall'estremità meridionale della catena montuosa del Gran Sasso.

Partiremo dalla quasi nascosta piana del Voltigno, un'ampia e antica conca carsica particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico e faunistico.

Ci inoltreremo nelle fitte faggete che la circondano e attraverseremo l'incantevole foresta di Valle Caterina per poi, dopo aver pranzato, prendere il sentiero della Zingarella per chiudere l'anello al punto di partenza.

INFO TECNICHE

• Orario e luogo d'incontro: ore 09:30 presso Chalet Voltigno - Villa Celiera (PE)

• Difficoltà: T/E

• Lunghezza: 8 Km (sentiero ad anello)

• Dislivello: 300 m. circa

• Durata: 5 ore (soste comprese)

COSA PORTARE

T-shirt (doppia per ricambio), K-way antipioggia, felpa, scarpe da trekking/hiking (no suola liscia), zaino da escursione, acqua, spuntini energetici, consigliata macchina fotografica, consigliato uso dei bastoncini da trekking, pranzo al sacco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di € 15,00 a persona

La quota ridotta (bambini fino a 12 anni non compiuti) è di € 10,00

La quota comprende:

• Accompagnamento con guida autorizzata AIGAE

• Assicurazione

La quota non comprende:

• Tutto quanto non espressamente citato ne "La quota comprende"

POSTI LIMITATI

Minimo 8 partecipanti. Massimo 20 partecipanti

https://www.terrautentica.it/evento/anello-del-voltigno-l-antica-foresta-di-valle-caterina/1062



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php