Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 1 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 14:30

Evento organizzato da Wolftour discover Abruzzo

Esperienza principe della Cultura Pastorale, la transumanza diventa oggi un cammino turistico e ancestrale che ripercorre le "calleso viariaes", ossia antiche vie tratturali.

Le Terre Vestine sono caratterizzate da vasti pascoli estivi in quota, i preziosi alpeggi di montagna (Voltigno, Valle d'Angri, Rigopiano).

Il ricorso a questa forma di ciclico pendolarismo di animali e uomini, meglio conosciuta come "transumanza", già adottata in epoca romana sembra che in realtà fosse praticata addirittura sin dalla preistoria.

Le vie attraverso le quali avvenivano gli spostamenti erano i cosiddetti "tratturi", delle strade rudimentali costituite quasi sempre da percorsi non lastricati, ma semplicemente sterrati e battuti dal calpestio dei numerosi animali nel loro periodico andirivieni, ma comunque delineati in modo da formare un sistema infrastrutturale sufficientemente ramificato per consentire di transumare dalle diverse aree montane abruzzesi.

LA TRANSUMANZA PRIMAVERILE DEI CAVALLI

si terrà il giorno 1 giugno 2023, dalle ore 9:30 alle ore 14:30.

Info e Prenotazioni al numero 0858278444

La prenotazione è obbligatoria.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php