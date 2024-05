Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 26 Maggio 2024 dalle 08:30 alle 16:30

Evento organizzato dalla Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia

🎯 La Compagnia delle Guide organizza per domenica 26 maggio, un'escursione in Val Chiarino che ci condurrà fino alla vetta di Cima Venacquaro.

🏔️ Posta a ridosso della sella del Monte Corvo, la vetta si erge nella parte sommitale della splendida Val Chiarino e grazie alla sua posizione costituisce uno dei posti panoramicamente più suggestivi del Gran Sasso.

🗂️ SCHEDA TECNICA.

Difficoltà: E

Dislivello: 1000 metri

Durata 4 ore

🔛 PERCORSO

Masseria Cappelli - Stazzi di Solagne - Sella Monte Corvo - Cima Venacquaro - Sella Venacquaro - Rifugio Fioretti

👉 Sulla via del ritorno ci fermeremo al rifugio Fioretti per il Ravanello Day, evento con ristoro organizzato dagli amici della Compagnia del Ravanello. 🍖🧀🍷

📖 DESCRIZIONE

Partendo con le macchine dal lago di Provvidenza percorreremo la strada sterrata che arriva fino ai ruderi della Masseria Cappelli.

Qui inizierà la nostra escursione.

Camminando su un comodo sentiero che attraversa uno splendido bosco di faggi centenari arriveremo in breve sulle prime radure della valle per poi proseguire per il rifugio Fioretti e gli stazzi di Solagne dove potremo ammirare le vecchie recinzioni di pietra a secco che i pastori utilizzavano per accudire le greggi durante il periodo di pascolo.

Da qui inizieremo a salire per la valle con lo sguardo che si apre da un lato sui maestosi bastioni rocciosi della cresta ovest del Monte Corvo e dall'altro sugli impervi canali a nord di Pizzo Camarda fino ad arrivare alla sella del Monte Corvo dove di apre una splendida vista sulla sottostante valle del Venacquaro e il versante ovest di Pizzo Intermesoli.

Dopo aver fatto la pausa per il ristoro, riprenderemo il cammino salendo in breve su Cima Venacquaro.

Da questa posizione potremo ammirare in tutta la sua imponenza il suggestivo anfiteatro della Malecoste e Cima della Falasca.

Da qui scenderemo alla sella del Venacquaro per poi prendere il sentiero che ci riporterà con un percorso ad anello agli stazzi di Solagne e quindi a valle fino al rifugio Fioretti.

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONI

Compagnia delle Guide

3280097929

🕞 APPUNTAMENTO

ore 8.30 Diga di Provvidenza, Ortolano.

🎒 EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi da trekking o equivalente, acqua, pile, magliette di ricambio, cappello, guanti, occhiali da sole, giacca a vento e tutto ciò che si ritiene necessario.

📝 L'ESCURSIONE POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O PER ALTRI MOTIVI CHE, A GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI, POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL GRUPPO O DEI SINGOLI PARTECIPANTI.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php