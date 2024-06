Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione "scanzonata"

Domenica 9 Giugno 2024

Evento organizzato da Il Bosso

Il nostro appuntamento di escursioni "scanzonate" questa volta ci porta nel Sito Natura 2000 delle Doline di Ocre, ai piedi del massiccio montuoso di Ocre per andare alla ricerca della rarissima specie endemica abruzzese Goniolinum tataricum subsp. italicum che con i suoi piccolissimi fiori bianchi a forma di stella rappresenta una delle specie endemiche più rare e significative della flora dell'intero Abruzzo in quanto in tutto il mondo si trova solo in 10 piccole località abruzzesi.

Cogliamo i colori del pomeriggio per la nostra escursione con il nostro momento musicale che questa volta ci introdurrà alla "lezione semiseria di botanica sul prato" cantando insieme "Goniolimon" sulle note di "Generale".

Aspettiamo pazientemente che il sole lasci spazio alla luna e soprattutto…alle stelle per la nostra rilassante attività guidata di osservazione del cielo con le sue costellazioni…

Con l'occasione, potrete diventare coprotagonisti nel videoclip della canzone dedicata a questa specie unica e quasi eroica!

Partiamo da Monticchio di Ocre (AQ) e andiamo verso il Convento di S. Angelo d'Ocre per poi aggirare la dolina e rientrare per altro percorso

● Domenica 9 giugno

● Ritrovo

🚩Luogo: Monticchio di l'Aquila

🕙Orario: 16:30 am

● Informazioni

- Difficoltà: E/Escursionistica

- Percorso medio facile su ampio sentiero di montagna senza particolari difficoltà

- Via libera ai piccoli esploratori dai 9 anni in su

- Dislivello: 300 m

- Lunghezza: 7 km

- Percorso: Anello o traversata con trasporto in auto degli autisti ( a scelta)

- Durata: 5 h circa

- Cani ammessi: al guinzaglio

- Pranzo facoltativo: a cura di "Osteria da Nonno Alberico"

Menu: Cestino plastic free

Polpette, salumi, formaggi, verdure grigliate (con 2 euro in più: succo di frutta o birra)

Alternativa per intolleranti, vegetariano e vegani

● Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati traspirante, cappello, giacca antipioggia e antivento, zaino con borraccia piena, crema solare e occhiali sole, bastoncini da trekking (facoltativi).

👱🏼‍♂️Partecipante da 16 anni in su: 25€/persona

👱🏼‍♂️Partecipante da 9 a 15 anni: 15€/persona

Zaino Portabebè: 10€/bambino min 6mesi, max 15kg

Pranzo facoltativo: 15€/persona

Da richiederei in fase di prenotazione o alla guida, pagamento in loco.

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni o annullamento, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.



