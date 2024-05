Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione "scanzonata"

Sabato 1 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 11:00

Evento organizzato da Il Bosso

Con la collaborazione di: Amministrazione Separata per i Beni di Uso Civico di Roio – Gruppo Alpini di Roio – Proloco Piana di Rojo

Una "escursione scanzonata" molto speciale perché, in realtà, da scanzonata diventa anche impegnata.

A Monteluco di Roio dove l'intervento umano ha modificato l'ambiente con specie vegetali aliene, beh proprio qui cresce stoicamente il nostro protagonista di oggi, cioè il rarissimo Astragalus aquilanus che in tutto il mondo cresce solo in Abruzzo e che festeggeremo ascoltando l'inedito "La rarità de Roiu" dalla splendida voce di Michele Avolio in persona! che l'ha composta musicando un testo di Thierry Cocciolone.

Insieme canteremo invece "La Donna e il senecione" sulle note della "Donna cannone" dedicata al famigerato alieno Senecio inaequidens che tutti insieme ci impegneremo ad estirpare lungo il sentiero che alterna tratti nel bosco e tratti panoramici che si affacciano sul massiccio del Monte Ocre.

Anche questa volta avrete l'occasione di diventare coprotagonisti nel videoclip della canzone dedicata a questa specie rara ed elegante!

● Sabato 1 giugno

● Ritrovo

🚩Luogo: Monteluco di Roio(AQ)

🕙Orario: 09:30

● Informazioni

- Difficoltà: E/Escursionistica

- Percorso di livello facile su sentiero di montagna senza particolari difficoltà

- Via libera ai piccoli esploratori dai 9 anni in su

- Dislivello: 100 m

- Lunghezza: 4,5 km

- Percorso: Anello

- Durata: 3 h circa

- Cani ammessi: al guinzaglio

- Pranzo facoltativo: Offerto dal Gruppo Alpini di Roio in collaborazione con Amministrazione Separata per i Beni di Uso Civico e Proloco Piana di Rojo

● Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati traspirante, cappello, giacca antipioggia e antivento, zaino con borraccia piena, crema solare e occhiali sole, bastoncini da trekking (facoltativi).

👱🏼‍♂️Partecipante da 16 anni in su: 18€/persona

👱🏼‍♂️Partecipante da 9 a 15 anni: 10€/persona

Zaino Portabebè: 10€/bambino min 6mesi, max 15kg

Pranzo facoltativo: gratuito

‼ Prenotazione obbligatoria

📞 Chiama lo 085-9808009

📩 Scrivici ad info@ilbosso.com

📲 Prenota online tramite il nostro sito

📏 Possibilità di richiedere attività escursionistiche su misura!

📣 Rimani aggiornato iscrivendoti:

📧 Newsletter: https://www.ilbosso.com/newsletter

🔔 WhatsApp mandando un messaggio con scritto ADESIONE allo 085-9808009, ricordati di memorizzare il numero in rubrica!

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni o annullamento, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php