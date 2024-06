Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 9 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 13:00

Evento organizzato da Il Bosso

Approfitta del week end dell'8 e 9 giugno per una rilassante e panoramica pedalata in uno degli angoli più suggestivi d'Abruzzo: la Valle del Tirino tra acque cristalline, borghi e castelli ed una gustosa sosta presso il Salone di Assaggio, mostra arte e mercato di VINI AUTENTICI dediicati al vino genuino e naturale, a Capestrano c/o Santa Maria di Loreto in Presciano.

Partendo dal Centro Turistico e Formativo Valle del Tirino, sede della Cooperativa Il Bosso e dell'Ecoristoro Valle del Tirino, in sella alle nostre e-bike si potranno ammirare gli scorci più suggestivi del fiume Tirino, raggiungendo il borgo di Capestrano e l'affascinante Castello Piccolomini per poi attraversare i vigneti di Ofena nella parte alta della valle, con le splendide montagne del Gran Sasso che fanno da cornice!

Nel cuore della Valle, ci concederemo una gustosa sosta a base di vini naturali c/o il Salone di Assaggio, mostra arte e mercato di VINI AUTENTICI in Santa Maria di Loreto in Presciano, a due passi dalla sorgenti del Tirino.

I percorsi sono sicuri e adatti a tutti: famiglie, ragazzi, seniores e atleti… grazie alle nostre guide esperte del territorio, il tuo unico pensiero sarà solo quello di pedalare e divertirti!

🔸 Cosa faremo

Accoglienza e conoscenza delle guide qualificate e certificate.

Briefing iniziale prima della consegna delle bici.

Consegna E-bike di alto livello.

Assistenza lungo tutto il percorso.

🔸 Quando

Sabato 8 Giugno e Domenica 9 Giugno

Oltre all'𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐞𝐫𝐚, le 𝐝𝐞𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧i dei vini, riceverai uno 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟎% per pranzare presso la suggestiva terrazza dell'𝐄𝐜𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐢𝐫𝐢𝐧𝐨.

🕙 𝐎𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨: 09:30

📍 𝐑𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐨

30 minuti prima della partenza c/o Centro Turistico e Formativo Valle del Tirino, Via Capodacqua,6 – 67022 Capestrano (Aq).

Presso il Centro sono presenti:

ampio parcheggio, servizi igienici, bar ed Ecoristoro.

🔸 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢

È richiesta la prenotazione.

✔️Adulti altezza minima non inferiore a 1,40 m.

🕙 Durata: 3 ore circa

📍Lunghezza percorso: 20-30 km.

Grado di difficoltà: facile (consigliato per le famiglie).

Possibilità di agganciare carrellino (max 45 kg ed età 5-6 anni).

Min. 2 persone, con accompagnatore.

👱🏼‍♂️𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨 (Altezza min 1.50m): 40€/persona comprensivo di ingresso in fiera

👱🏼‍♂️𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 (Altezza min 1.40m): 20€/persona

🚴‍♀️ Carrellino per bambini fino a 45Kg e fino a 5-6 anni | 10€

🚴‍♀️ Cammellino (meno di 1.40m) | 10€

🚴‍♀️ Seggiolino fino a 3anni | 10€

🛞 Con E-Bike propria | 15€

𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑴𝑶 𝑬𝑪𝑶𝑹𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝑶

Coloro che dopo l'attività di Ebike sceglieranno di pranzare presso la bellissima terrazza panoramica potranno usufruire del 10% di sconto per l'Ecoristoro Valle del Tirino.

‼ Prenotazione obbligatoria

📞 Chiama lo 085-9808009

📩 Scrivici ad info@ilbosso.com

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni o annullamento, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php