Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Viaggio semiserio nella flora d’Abruzzo

Venerdì 21 Giugno 2024 ore 18:30

Evento organizzato da Il Bosso

Un viaggio semiserio nella flora d'Abruzzo in 9 parodie, tra specie rarissime e a rischio di estinzione, da conoscere e salvare, e specie aliene invasive da eradicare senza pietà.

Di e con Daniela Tinti & the Flowers

Interferenze di Gianluca Racano

Voce narrante di Alessia Bisantis

Giada Masi (pianoforte), Mauro Vaccarelli, (chitarra), Luca Nannarone (Basso), Massimiliano Nibid (batteria).

Programma

- 18:30

Chiacchierata scanzonata al tramonto, presentazione dell'album "L'Estinzione e altri grandi (in)successi"

- 20:00

Cena sulla terrazza panoramica dell'Ecoristoro "Valle del Tirino" a base delle tipicità gastronomiche del Gran Sasso

- 21:30

Concerto sotto le stelle nel Teatro Naturale Valle del Tirino

(durata 1 h e 15 min circa)

Adulti | evento + cena

35€/persona - da 11 anni in su

Bambini | evento + cena

20€/persona - da 6 a 10 anni

Ingresso solo presentazione + concerto

10€/persona

(ingresso evento con consumazione minima di 10€ c/o EcoRistoro)

Info e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@ilbosso.com

Numero unico 0859808009 tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00

Attraverso divertenti parodie di canzoni famosissime della musica italiana, conosceremo quindi le Pulsatille (sulle note di Uno su Mille), Il Goniolimon (Generale), l'Adonis vernalis (Adone disperato), la Centaurea di Scanno (con Quando nasce un amore) e altre chicche botaniche, auspicando si possa evitare, appunto, L'Estinzione (L'Essenziale).

Il linguaggio è decisamente dissacrante e provocatorio…come nello stile del progetto di Libera Divulgazione Impertinente "Daniela Tinti & the Flowers". L'intento è quello di stravolgere la prospettiva più classica di interpretazione del mondo vegetale che ci circonda, rinunciando all'aspetto utilitaristico (a cosa ci serve questa specie) e privilegiando quello scientifico ed etico (la tutela delle specie rare). Da testi, ironici, pungenti, talvolta politically uncorrect, ma sempre densi di contenuto, emergeranno così le storie e le testimonianze di chi quelle specie le studia, le monitora e le protegge dagli attacchi della politica e della società, dai nostri comportamenti inconsapevoli, dalla nostra ignoranza. Ma emergerà anche la sempre crescente importanza della Citizen Science, ossia del contributo fondamentale che i "non addetti ai lavori" possono dare alla conoscenza della nostra flora autoctona. Sul palco con Daniela Tinti (botanica di professione e cantante per passione), Gianluca Racano, con le sue insopportabili interferenze satiriche, Alessia Bisantis per le narrazioni e "The Flowers" (Giada Masi, vocal coach e piano, Mauro Vaccarelli chitarra, Luca Nannarone basso, Massimiliano Nibid batteria).



