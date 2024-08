Escursione guidata

Mercoledì 28 Agosto 2024 ore 08:30

Evento organizzato da Il Bosso

Monte Camicia nel regno dei camosci - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Un trekking imperdibile per veri appassionati delle alte quote, alla conquista del Monte Camicia, in assoluto una delle montagne più spettacolari dell'Appennino e che rappresenta il paradiso degli atletici camosci appenninici nel Gran Sasso.

Emozioni da brivido e panorami mozzafiato per un'escursione unica alla scoperta di una delle vette più maestose del Gran Sasso, tra guglie rocciose e panorami incredibili.

Durante tutta l'escursione il nostro sguardo sarà catturato dalle eroiche fioriture di alta quota che riescono a crescere sulle praterie d'altitudine e sugli aspri brecciai.

Assisteremo alle acrobazie dei magnifici camosci appenninici, veri e propri equilibristi.

Un sentiero misto di pratoni di alta quota che si alternano a ghiaioni e sentieri di cresta con un'immersione totale in ambiente severo e selvaggio.

Vi aspettiamo per vivere un'esperienza indimenticabile!

Da Fonte Vetica (1632 m) a Monte Camicia (2564 m) salendo per il Vallone di Vradda e scendendo per il Monte Tremoggia e la Sella di Fonte Acquafredda.

Al rientro a Castel del Monte, per chi lo desidera, invitiamo ad assaporare i prodotti tipici del territorio con la sosta degustativa presso l'Azienda Agricola Pelini.

Ritrovo: ore 8.00 – Castel del Monte (AQ) – Piazzale del Lago

✔Difficoltà: EE /Escursionisti Esperti

Escursionismo impegnativo per dislivello e tratti esposti su brecciai. Assolutamente sconsigliato a chi soffre di vertigini.

✔Via libera ai piccoli esploratori dai 16 anni in su abituati a camminare su sentieri di quota faticosi

✔Dislivello: 950 m

✔Lunghezza: 10 km

✔Percorso: anello

✔Durata: 7 – 8 h circa

✔Quota di partecipazione: 30 €

✔Cani ammessi: no

✔Degustazione: Azienda agricola Pelini

✔Menu degustazione: Tagliere con assaggi di salumi e formaggi di produzione locale (Mortadella d'Asino, cicolana di carne, Cicolana di fegato, Cicolana d'asino, Crostino ventricina, Crostino marcetto, 2 stagionature di Pecorino Canestrato di Castel del Monte presidio Slow Food, Ricotta fresca con mosto cotto e fiori di frutta secca, pane e olio), Birra artigianale 0,33, Acqua

*Alternativa per vegetariani

L'escursione sarà avviata al raggiungimento di numero minimo di 5 partecipanti

L'escursione sarà consentita ad un numero massimo indefinito di 10 partecipanti.

✔ Attrezzatura minima necessaria:

OBBLIGATORIE Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati traspirante con pantaloni lunghi, cappello estivo e invernale, occhiali da sole, crema solare, scalda collo, guanti, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena (1lt e ½), bastoncini da trekking (altrimenti forniti), pranzo al sacco e spuntini.

La guida si riserva di escludere coloro non adeguatamente equipaggiati.

Sarete accompagnati da un Accompagnatore di Media Montagna del Collegio delle Guide Alpine Abruzzo.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo, della viabilità e dello stato dei sentieri al momento dell'evento.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php