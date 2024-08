Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 25 Agosto 2024 dalle 08:00 alle 11:00

Evento organizzato dalla Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia

🎯 La Compagna delle Guide del Gran Sasso organizza per domenica 25 agosto una suggestiva escursione sulla catena occidentale del Gran Sasso.

🗂️ SCHEDA TECNICA

Difficoltà: E+

Sviluppo: 12 km

Dislivello: 1300 m.

⛰️ Il percorso, ad anello, si snoderà tra la Val Chiarino, Pizzo Camarda e la Sella delle Malecoste.

Andremo in una delle zone più selvagge del Gran Sasso, caratterizzata da una varietà di panorami unici e dal silenzio d'alta quota.

📖 DESCRIZIONE

Partendo dalla Masseria Cappelli ci inoltreremo per la valle del Chiarino fino a giungere al rifugio Fioretti.

Qui prenderemo un ripido sentiero che salendo tra macchie di bosco e ampie radure ci condurrà fino ai piani di Camarda dove potremo ammirare i due laghetti d'altura posti alle pendici del Monte Ienca.

Da qui percorreremo la panoramica cresta che conduce fino a Pizzo Camarda con continui affacci sulla Val Chiarino e le cime del Gran Sasso.

Dopo una sosta in vetta riprenderemo il cammino scendendo per un impervio crinale per poi salire fino alla Sella delle Malecoste.

Qui potremo godere di una vista unica sulla sottostante valle del Venacquaro.

Dopo una sosta inizieremo a scendere percorrendo una traccia che si sviluppa su un ghiaione posto sotto la suggestiva cresta delle Malecoste per poi scendere sulla piana che si apre alle pendici della selvaggia Forchetta della Falasca.

Da qui attraverseremo l'alta Valle del Chiarino fino agli stazzi di Solagne e il rifugio Fioretti. Qui, chi vorrà potrà fermarsi con noi per un ristoro.

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONI

Compagnia delle Guide

328 0097929

🕒 APPUNTAMENTO

ore 8.00, Lago di Provvidenza

🎒 EQUIPAGGIAMENTO

Acqua (almeno 1,5 litri).

Scarponi da trekking, pile, maglietta di ricambio, guanti e cappello, giacca a vento e tutto ciò che si ritiene necessario.

ℹ️ L'ESCURSIONE POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O PER ALTRI MOTIVI CHE, A GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI, POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL GRUPPO O DEI SINGOLI PARTECIPANTI.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php