Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 3 Novembre 2024 dalle 09:00 alle 19:00

Il fiume Tirino è il più bello d'Abruzzo e l'escursione in canoa sul Tirino è un'attività ADATTA A TUTTI anche a chi non è mai andato in canoa.

Puoi vivere questa esperienza in COPPIA con la tua dolce metà, far vivere una bellissima avventura ai tuoi bimbi in FAMIGLIA o sceglierla per puro divertimento con gli amici.

NON SEI MAI ANDATO IN CANOA?

Nessun problema, questa attività È ADATTA A TUTTI.

Immersi nella natura ci divertiremo a pagaiare lungo il fiume Tirino che, con le sue acque calme ci cullerà e ci guiderà alla scoperta di panorami mozzafiato che caratterizzano tutta la Valle del Tirino.

Tanta storia da narrare su questo angolo di paradiso che culmina con il racconto del ritrovamento della leggendaria e possente statua del Guerriero di Capestrano.

La Canoa sul Tirino è una esperienza da vivere in completo relax e tanto divertimento e si svolge a Bussi sul Tirino porta d'ingresso per il Parco Nazionale del Gran Sasso.

I nostri tecnici di canoa, nostre GUIDE ESPERTE, vi formeranno per per farti vivere un'esperienza unica, autentica ed in assoluta sicurezza.

Dopo il giro in canoa puoi degustare nei ristoranti del posto, il gambero di fiume, piatto tipico della valle del tirino.

Ti porterai a casa una bella foto ricordo digitale della bellissima esperienza vissuta.

Sulla canoa si può salire con il cane?

Il tuo amico a quattro zampe può salire in canoa con te. È importante che il cane sia abituato e che sappia stare tranquillo in canoa.

Su una canoa può salire massimo un cane.

La presenza del cane dovrà essere comunicata nel momento della prenotazione, per permetterci una migliore organizzazione, segnalandoci la sua presenza nel form di prenotazione.

Si possono portare gli oggetti sulla canoa?

Sconsigliamo di portare qualsiasi oggetto (cellulari, zaini, borse, macchine fotografiche..) sulla canoa. L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone.

Abbiamo una apposita area dove depositare i vostri oggetti ma sconsigliamo di lasciarci cose di valore.

Costo

• €. 15 adulti

• €. 5 bimbi fino a 10 anni compiuti

Informazioni

• Difficoltà: Adatta a tutti anche a chi non è mai andato in canoa e a chi non sa nuotare – bimbi da 3 anni in su – I minorenni devono essere sempre accompagnati da un genitore o, in assenza di un genitore, con una delega di almeno un genitore.

• Diposizione sulla canoa: la sistemazione sulle canoe sarà gestita dalle guide. In canoa si sta in 2 o 3 persone (2 pagaiano) – Per i partecipanti particolarmente esperti sono disponibili canoe monoposto. Se siete 2 adulti e 2 bimbi, o 2 adulti e 3 bimbi, o 2 adulti e 4 bimbi, o 1 adulto e 2 bimbi... e in altri casi. LE GUIDE TROVERANNO SEMPRE LA SOLUZIONE ADATTA A VOI.

Le guide non saranno in canoa con voi ma vi guideranno per tutto il percorso su una loro canoa ed in caso di necessità (presenza di famiglia numerosa con tanti bimbi, persone particolarmente timorose..) si può salire in canoa con uno o più di uno dei nostri accompagnatori.

• Percorso: sarà un'andata ed un ritorno, quindi si rientra allo stesso punto di partenza.

• Le persone che superano 120 kg non possono partecipare.

• Durata: 1 ora circa

• Dove: Bussi sul Tirino (PE) – Abruzzo

• Orario di ritrovo: l'incontro è previsto 30 minuti prima del turno scelto

AREA PICNIC ATTREZZATA

Nell'area verde dove si svolge l'attività di canoa c'è un apposito spazio dedicato al Picnic ed una fontanella con acqua potabile. Alcuni tavoli ed alcune sedie sono messi a disposizione gratuitamente dallo Staff di Majellando, NON SI PUò PRENOTARE IL TAVOLO o le sedie. L'attrezzatura presente nell'area picnic (sedie e tavoli sono a uso libero e quindi non gestito dallo Staff di Majellando). Chi prima arriva si prenderà l'attrezzatura di cui ha bisogno. COSIGLIAMO DI PORTARE L'ATTREZZATURA PROPRIA PER IL PICNIC.

Puoi portare con te tutta l'attrezzatura per il tuo Picnic.

NON E' POSSIBILE ACCENDERE FUOCHI O BARBECUE

Altre informazioni utili

• Il cane può salire in canoa - Su una canoa può salire massimo un cane.

• Canoe con COMODI SEDILI

• Personale qualificato CONI

• Servizio fotografico GRATIS

• Ampio parcheggio GRATIS: disponibile ampio parcheggio gratuito non custodito adatto anche ai camper

• Servizi igienici GRATIS

• Spogliatoio GRATIS

• Area cani GRATIS

QUESTA ESPERIENZA È UNA DELLE PIÙ BELLE D'ABRUZZO!

Programma

MATTINA

• turno ore 09:30 (ritrovo ore 09:00)

• turno ore 10:15 (ritrovo ore 09:45)

• turno ore 11:00 (ritrovo ore 10:30)

• turno ore 11:45 (ritrovo ore 11:15)

• turno ore 12:30 (ritrovo ore 12:00)

• turno ore 13:15 (ritrovo ore 12:45)

POMERIGGIO

• turno ore 14:30 (ritrovo ore 14:00)

• turno ore 15:15 (ritrovo ore 14:45)

• turno ore 16:00 (ritrovo ore 15:30)

• turno ore 16:45 (ritrovo ore 16:15)

• turno ore 17:30 (ritrovo ore 17:00)

• turno ore 18:15 (ritrovo ore 17:45)

