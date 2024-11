Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Tre giorni stupendi nel selvaggio Abruzzo

Da Venerdì 15 a Domenica 17 Novembre 2024 ore 06:00

Evento organizzato da Agriturista Wild Trek e BnB Pappappero Monti della Laga

Quando penso all'Abruzzo penso a un luogo autentico e selvaggio e il Parco dei Monti della Laga lo rappresenta benissimo.

Stupende foreste di faggi colorati d'autunno, cascate rigogliose, pascoli d'alpeggio con cavalli liberi e sullo sfondo il Corno Grande del Gran Sasso.

Per me è stato subito amore per questo in collaborazione con la Guida AiGAE Casati Paola abbiamo pensato ad un'esperienza speciale,

Tre giorni di natura autentica, trekking bellissimi, l'energia della montagna, la storia di paesini sperduti.

𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗗𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜 𝟭𝟱 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟭𝟳 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

COSA FAREMO:

TREKKING GUIDATI ESCURSIONISTICI E STORICI, VISITA A PAESINI TIPICI.

PERNOTTAMENTO:

Sistemazione presso il B&B Pappappero di Padula per la prenotazione contattare

Contattami al 3317553370 (Ivan) per il programma completo.



