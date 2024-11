Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 17 Novembre 2024 ore 09:30

Evento organizzato da Terra Autentica

DESCRIZIONE

⛰ Un'escursione che promette di trasformare ogni passo in un'avventura straordinaria, attraversando paesaggi mozzafiato.

🍂 In questo periodo autunnale, i boschi si trasformano in un caleidoscopio di colori: le foglie abbandonano il loro verde vibrante per vestire sfumature di oro, rame e rosso.

Mentre si sale verso le creste panoramiche, il profumo della terra bagnata e delle foglie secche si mescola all'aria fresca, avvolgendo i camminatori in un abbraccio di sensazioni.

La meta finale, il Monte S. Vito, si erge con una maestà rinnovata, le sue pendici adornate da una leggera nebbia che si alza all'alba, quasi a proteggere il suo segreto.

Giunti alla cima, ci si trova di fronte a uno spettacolo mozzafiato: l'orizzonte si estende all'infinito, abbracciato dai colori caldi dell'autunno che tingono il paesaggio.

È un momento di pura contemplazione, un invito irresistibile a perdersi nella bellezza autentica della montagna, dove ogni passo è accompagnato dal fruscio delle foglie e dallo scricchiolio dei rami sotto il peso della stagione che avanza.

PROGRAMMA

⛰ Partendo dal rifugio Tre Pozzetti (1.580 m.), seguiremo il sentiero che ci condurrà alla vetta del Monte Guardiola (1.808 m), circondata da boschi di faggio.

Continuando su alcuni tratti di sentiero, raggiungeremo una valletta da cui partirà un cammino verso il crinale del Monte S. Vito (1.892 m), caratterizzato da un aspetto ancora selvaggio.

⛰ Una volta in vetta, il panorama si aprirà davanti a noi, spaziando dall'ormai celebre altipiano di Campo Imperatore al Monte Camicia, al Monte Siella, e oltre, fino a scorgere il mare.

Questa avventura ci porterà in due cime poco frequentate, ma che sapranno regalare emozioni indimenticabili grazie alla magnificenza del panorama che offrono.

⛰ Al rientro, faremo tappa al cippo eretto dal CAI di Farindola in onore del Capitano pilota Giancarlo Vuanello, che nel 1975 si schiantò alle pendici del Monte Guardiola con il suo aereo, un F-104 Starfighter.

INFO TECNICHE

• Ore 9:30 Località Rigopiano, Farindola (PE) (il luogo preciso dell'incontro verrà confermato tramite Whatsapp)

• Difficoltà: E (Escursionistico) = Medio/facile. Percorso segnalato che si sviluppa su sentieri larghi e mulattiere e non presenta particolari difficoltà. Adatto a persone che praticano abitualmente questo tipo di attività. Adatto a ragazzi dai 12 anni.

• Distanza: 8 km (A/R con un tratto ad anello)

• Dislivello totale: 500m.

• Durata: 5 ore circa (incluse soste)

EQUIPAGGIAMENTO

• Abbigliamento a strati (maglietta tecnica, pile o felpa, giacca a vento, k-way)

• Scarpe da trekking/hiking (no suola liscia)

• Zaino da escursione

• Acqua (almeno 1,5 litri - non sono presenti punti acqua)

• Spuntini energetici

• Macchina fotografica

• Pranzo al sacco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESCURSIONE

• € 20,00 a persona

• € 10,00 per ragazzi dai 12 ai 14 anni

La quota comprende:

• Accompagnamento con guida ambientale Escursionistica AIGAE

• Assicurazione

Per informazioni ed iscrizione (OBBLIGATORIA) entro le ore 17:00 di sabato 16 Novembre al numero 3472633900 (Luciano Di Berardino)

L'evento avrà regolare svolgimento con l'adesione del numero minimo di 8 partecipanti.

https://www.terrautentica.it/evento/dal-rifugio-tre-pozzetti-al-monte-guardiola-e-al-monte-san-vito/1094



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php