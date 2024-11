Escursione guidata

Domenica 17 Novembre 2024 dalle 09:00 alle 15:00

Evento organizzato da Terminillo Trekking 360

E' autunno e i boschi dell'Abruzzo ci regalano uno spettacolo per gli occhi e l'anima.

Andremo alla scoperta di uno degli angoli di paradiso del Gran Sasso, passando per le faggete più belle del parco.

La Piana del Voltigno è un incantevole altopiano di origine carsica sito nella parte orientale del Gran Sasso circondato da bellissime faggete.

La vallata fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e costituisce, insieme alla Valle D'Angri, la Riserva regionale 'Voltigno e Valle D'Angri'.

Un luogo magico rimasto incontaminato, dove trovano riparo molti animali selvatici tra i quali anche l'Orso Bruno Marsicano.

Faremo un trekking ad anello partendo dal Rifugio Ricotta ( Castel del Monte ), camminando all'interno di un suggestivo bosco in veste autunnale fino ad affacciarci sul Voltigno.

Percorso facile adatto anche ai bambini dai 7 anni in su.

Per particolari esigenze:

Alessandro 366-7077225

PER INFO E PRENOTAZIONI:

https://trekking360.it/tour/trekking-gran-sasso-voltigno/

Costo:

20 € adulti

******POSTI LIMITATI*******

INFO anche whatsapp:

Alessandro 366/7077225

DATI TECNICI:

Distanza complessiva: 14 km

Dislivello: 450 mt+

Classificazione: E

Tipologia: Anello

Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.

Percorso non coperto totalmente da segnale 3g 4g:

Le guide escursionistiche di Terminillo Trekking 360 sono in possesso di un telefono satellitare.

CHI TROVERAI:

Persone come te che hanno voglia di condividere una bella giornata insieme e due guide di Terminillo Trekking 360, esperte del posto che faranno da collante con il gruppo.

CHI SARA' LA TUA GUIDA:

Alessandro Conti Guida Ambientale Escursionistica

Socio AIGAE tessera n. AB241

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013 , n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

LUOGO E ORA DI RITROVO:

Verrà inviata la posizione precisa una volta entrati nel gruppo whatsapp. Link sulla mail di conferma della prenotazione.

*Nel rispetto di tutti i partecipanti si prega la massima puntualità.

COME VESTIRSI:

Scarpe da escursionismo/trekking (obbligatorie), giacca impermeabile/kWay, cappello, occhiali da sole, crema solare, acqua (almeno un litro e mezzo), pranzo al sacco e snack o barrette.

*Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano l'equipaggiamento adeguato richiesto.

CAR SHARING

Macchina / Mezzi Pubblici

Per chi avesse necessità di passaggi in auto o volesse condividere la propria, potrà chiedere nel nostro gruppo whatsapp. Riceverai il link una volta prenotato.

CANI

Si, ma solo se tranquilli, socievoli e abituati a procedere in gruppo. Se necessario al guinzaglio.

ATTREZZATURA FACOLTATIVA

2 Bastoncini da escursionismo

Occhiali da sole

Macchinina fotografica

Un Telo impermeabile per quando ci si fermerà a mangiare

*La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione per garantire la sicurezza o in base alle condizioni meteo, del sentiero e dei partecipanti.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php