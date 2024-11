Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 17 Novembre 2024 dalle 08:30 alle 15:00

Evento organizzato da Paesaggi Piceni - Hiking & Trekking

DOMENICA 17.11.2024

Escursione ad anello di 10.3 km e circa 580 m di dislivello.

Partiti da Terracino tramite comode carrarerecce e mulattiere attraversando bellissimi boschi si raggiunge il Rifugio Tosti ubicato in un'area pascoliva con fonte e stupenda visuale sul versante occindentale dei Monti della Laga.

Superato il Rifugio si esce sulle praterie sommitali fino a raggiungere la vetta dello Scoglio Pecorino dalla quale si può ammirare un fantastico panorama a 360° sui Monti Sibillini, Gran Sasso, Monti della Laga, Conca Amatriciana e Monti Reatini.

Proseguendo poi verso sud in direzione degli stazzi di Colle Cardito si fa rientro a Terracino.

Difficoltà E.

Iscrizione: 15,00 € comprendente guida ambientale escursionistica iscritta all'AIGAE e assicurazione RCT, ragazzi under 14 gratis.

Inoltre AIGAE, per tutelare maggiormente gli accompagnati, ha stipulato una convenzione per assicurazione infortuni giornaliere al costo di 1,00 €. Chi fosse interessato riceverà tutte le info al momento della prenotazione.

Per info e prenotazioni: Paride 3280269840 (anche whatsapp)

Posti limitati

Iscrizioni aperte fino a sabato 16/11 alle ore 21:00

Ritrovo:

08:15 Ascoli Piceno F.ne Marino del Tronto, parcheggio Ascoli Reti Gas - nei pressi dell'Uscita Ascoli Est/Folignano della superstrada Ascoli Mare

09:20 F.ne Terracino di Accumoli (RI)

N.B.: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà insindacabile di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php