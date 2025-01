Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 19 Gennaio 2025 ore 09:00

Evento organizzato da Go On The Road

Salvatore Marra presenta: Ciaspolata Voltigno

e Pranzo a Villa Celiera (Trattoria Nonno Liborio)

📅 Domenica 19 Gennaio 2025

Una splendida ciaspolata facile e divertente all'interno della Riserva Regionale Voltigno Valle D'Angri, un'area protetta situata tra le province dell'Aquila e di Pescara.

In compagnia della guida ambientale escursionistica Serena Creato, scopriremo un ambiente affascinante attraverso racconti, storie e aneddoti che arricchiranno questa esperienza unica nella natura.

Programma della Giornata

Ore 9:30: Ritrovo presso il punto indicato dalla guida (comunicato in base alle condizioni della neve).

Ore 10:00: Partenza della ciaspolata.

Percorso: 7 km circa, dislivello +300 m, durata complessiva 3-4 ore (incluse pause).

Ore 13:30 circa: Pranzo presso la Trattoria Nonno Liborio a Villa Celiera (PE).

Caratteristiche del percorso

L'escursione è facile e non impegnativa, perfetta anche per chi è poco o mediamente allenato.

Il sentiero non presenta difficoltà tecniche rilevanti e è ideale per una giornata all'insegna del divertimento e della natura.

Info Utili e Abbigliamento Consigliato

Abbigliamento: Tecnico da escursionismo in ambiente innevato. Consigliati scarponcini da trekking, giacca antivento, ghette, cappello, guanti, occhiali da sole.

Cosa portare: Snack energetici, acqua, e tanta voglia di divertirsi.

Attrezzatura: Non hai le ciaspole? Nessun problema! Potrai noleggiarle in loco al costo di 8 € (inclusi bastoncini), da richiedere in fase di prenotazione. Chi possiede già le proprie ciaspole potrà utilizzarle liberamente.

Note: L'escursione potrà essere modificata, rinviata o annullata in caso di condizioni meteo avverse. In assenza di neve, l'escursione si svolgerà comunque, ma senza ciaspole. La decisione sarà comunicata in anticipo ai partecipanti.

Il Pranzo Dopo l'escursione, ci aspetta un pranzo conviviale alla Trattoria Nonno Liborio con un menù speciale:

Primo: Pasta alla molinara, piatto tipico di Villa Celiera.

Secondo: Salsicce e patate al forno (alternativa vegetariana disponibile, come pallotte cacio e uova o formaggi alla piastra).

Bevande incluse: Acqua, caffè e altre bevande.

Nota: Chi desidera può ordinare piatti extra (ad esempio arrosticini), con costi aggiuntivi.

Quota di Partecipazione

Costo totale: 42 € a persona, che include:

Pranzo presso la trattoria.

Assicurazione per ogni partecipante.

Guida esperta durante l'escursione.

Accompagnatore esperto Salvatore Marra.

Posti limitati a 25 partecipanti

Per garantire un'esperienza esclusiva e di valore, il numero massimo di partecipanti è limitato a 25 persone. Non perdere l'occasione di vivere questa giornata unica!

Prenotazioni e Info

Prenota subito il tuo posto direttamente sul nostro sito! Bastano pochi click per assicurarti un'esperienza unica. Approfitta della disponibilità limitata e vivi una giornata indimenticabile nella natura.

Contatti per maggiori informazioni

Telefono: +39 389 9573178



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php