Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 19 Gennaio 2025 dalle 14:30 alle 18:00

Evento organizzato da Live Trekking e Escursió - Escursioni Natura e Trekking

Escursione dal Piazzale dei Prati di Tivo tra le faggete innevate!

Non mancheranno i panorami che regalano uno splendido colpo d'occhio sul Corno Piccolo e sull'impressionante paretone della vetta orientale!

Oltre che sulle cime innevate, l'itinerario regala affacci superbi sul mare e sulla costa; invece, nel bosco secolare lo scenario è da favola!

Al ritorno parecchi posti dove è possibile mangiare gli arrosticini abruzzesi!

Vi aspettiamo!

📈 Dettagli:

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 300 m

Difficoltà: E

Durata: 4 Ore

🎒 Abbigliamento: Scarpe da trekking, pantaloni, maglia, pile, giacca, k-way, zaino, berretto pile, ciaspole*

Cibo e bevande al sacco. (Acqua almeno 1 litro)

Eventuale annullamento: La guida si riserva la possibilità di annullare l'evento, comunicandolo via mail o sms il giorno prima della data nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui le condizioni meteo non consentiranno un regolare svolgimento in sicurezza l'escursione può essere modificata o annullata anche il giorno stesso.

💰 Quota: 25 Euro a persona incluso il noleggio ciaspole e bastoncini

L'iscrizione comprende le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE e l'assicurazione RCT

⚠️ POSTI LIMITATI

Obbligatoria la conferma tramite messaggio, Whatsapp, chiamata, mail o Instagram.

☎ (Anche whatsapp)

Marco Guida Ambientale Escursionista AIGAE Regione Marche MR182

Guida Ufficiale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

+39 338 4270561

Luca Guida Ambientale Escursionista AIGAE

Regione Marche MR193

Guida Ufficiale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

+39 3202169644

📧 info@livetrekking.it

🌐 www.livetrekking.it

Ritrovo: Ore 14:30 Prati di Tivo

N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php