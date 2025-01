Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 26 Gennaio 2025 dalle 10:00 alle 15:00

Evento organizzato da Terminillo Trekking 360

Questa é l'occasione giusta per conoscere il versante orientale del Gran Sasso con i suoi meravigliosi panorami sul Corno Grande e Sul Corno Piccolo.

Partiremo dai Prati di Tivo ed attraverso una strada di Servizio innevata, con passaggi nel Bosco, raggiungeremo il rifugio cima Alta dove ad attenderci ci sarà tutto il clima e l'accoglienza di un rifugio di Montagna…oltre ovviamente a dell'ottimo cibo.

Superato il rifugio raggiungeremo la Croce di Arapietra con uno splendido affaccio su tutta la catena Montuosa circostante.

Una ciaspolata affascinante che ti lascierà davvero a bocca aperta!

COSTO: 30 euro comprensivo dell'affitto delle ciaspole. Il pranzo in rifugio é facoltativo e non compreso nel prezzo.

Per prenotare: https://trekking360.it/tour/ciaspolata-gran-sasso/

DATI TECNICI:

Distanza complessiva: 8km A/R

Dislivello Positivo 300m

Dislivello Negativo 300m

Classificazione: E+

Tipologia: A/R

Fondo Terreno: Carrareccia innevata e sentiero innevato.

Durata: 5 ore circa comprese pause

Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.

Percorso non coperto totalmente da segnale 3g 4g:

Le guide escursionistiche di Terminillo Trekking 360 sono in possesso di un telefono satellitare.

A CHI E' RIVOLTO:

A chiunque voglia passare una giornata piacevole in compagnia di altre persone, voglia conoscere il territorio, voglia fare conoscenza e vivere un'esperienza unica in un ambiente amicale, sereno e divertente.

CHI TROVERAI?

Persone come te che hanno voglia di condividere una bella giornata insieme e due guide di Terminillo Trekking 360, esperte del posto che faranno da collante con il gruppo.

CHI SARA' LA TUA GUIDA:

Manolo Macrì - Guida Ambientale Escursionistica Certificata

LUOGO DI RITROVO:

Appuntamento alle ore 10 nei pressi di Prati di Tivo.

Verrà inviata la posizione precisa una volta entrati nel gruppo whatsapp. Link sulla mail di conferma della prenotazione.

COME VESTIRSI:

Scarpe da escursionismo/trekking impermeabili (obbligatorie) e bastoncini (facoltativi ma vivamente consigliati), giacca calda, impermeabile/kWay, cappello, guanti, acqua e sali (almeno 1,5 litri), snack o barrette.

Pranzo al sacco.

CAR SHARING

• Macchina / Mezzi Pubblici

Per chi avesse necessità di passaggi in auto o volesse condividere la propria potrà chiedere nel nostro gruppo whatsapp. Riceverai il link una volta prenotato.

CANI

• Ben accetti purchè educati, abituati alla socialità, sia con le persone che con altri e cani.

ATTREZZATURA FACOLTATIVA

• 2 Bastoncini da escursionismo

• Occhiali da sole

• Macchinina fotografica

TEMPISTICHE PER IL RIENTRO

Per le 16 circa, dovremmo essere nelle aute verso la strada del ritorno.

Essendo sportivi ed ex rugbisti non abbiamo perso l'abitudine del nostro terzo tempo e condividere una birra con le persone con le quali abbiamo precedentemente condiviso la fatica.

La guida si riserva il diritto di annullare o modoficare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza o in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php