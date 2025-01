Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 18 Gennaio 2025 dalle 16:30 alle 19:30

Evento organizzato da WalkWild

📅 QUANDO?

- SABATO 18 Gennaio 2025 dalle ore 16.30

- SABATO 25 Gennaio 2025 dalle ore 16.30

- SABATO 1 Febbraio dalle ore 16.30

- SABATO 8 Febbraio dalle ore 16.30

- SABATO 15 Febbraio dalle ore 16.30

🌍 DOVE?

nei pressi di Castel del Monte

❓ COSA FAREMO?

Dedichiamo questa CIASPOLATA alla scoperta del Parco Nazionale del Gran Sasso

Il giorno che cede il passo alla notte renderà ancora più magica l'atmosfera e le luci che la coloreranno.

Evento adatto ai bambini

🐾 I nostri amici a 4 zampe possono partecipare all'escursione (ma al guinzaglio)

🥾 CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La passeggiata che vi proponiamo non presenta particolari difficoltà ed è adatta a persone mediamente allenate e bambini abituati a camminare.

Lunghezza del percorso : 4 km circa

dislivello : 150 mt circa

durata ciaspolata : circa 3 h circa

(N.B. la difficoltà può aumentare o diminuire a seconda della tipologia di neve e dello spessore del manto nevoso).

Il punto di ritrovo e partenza dell'escursione verrà fornito al momento della prenotazione.

COSTO

💸25 € a persona (compreso ciaspole e bastoncini da trekking)

Servizio guida Escursionistica

💸20 € ragazzi dai 6 ai 15 anni

verranno applicati sconti per famiglie con più di un bambino o gruppi.

Se parteciperai con le tue ciaspole 5€ di sconto

🎒ABBIGLIAMENTO, COSA PORTARE ETC

Scarponi da trekking (NO DOPOSCI), abbigliamento tecnico da escursionismo in ambiente innevato, giacca antivento, ghette, cappello, snack energetici, acqua o bevanda calda.

L'escursione potrà essere annullata o rimandata in base alle condizioni metereologiche e della neve, o il percorso variato. In tal caso sarà comunicato in anticipo direttamente ai partecipanti.

‼️ IMPORTANTE

Le guida si riserva la possibilità, in qualsiasi momento, di annullare, modificare o rinviare l'escursione, qualora le condizioni atmosferiche non consentiranno un regolare svolgimento in sicurezza o per cause di forza maggiore imprevedibili.

Inoltre avrà la possibilità di escludere i partecipanti che non sono dotati di equipaggiamento adeguato.

In fase d'iscrizione i partecipanti sono pregati di comunicare alla guida, eventuali problematiche fisiche o di qualsiasi altra natura, che possono compromettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

CHI SONO:

Serena Creato - Guida Ambientale escursionistica (professionista ai sensi della legge 04/2013, iscritto al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche coordinamento Abruzzo).

PI.: 02339630689

‼️ PER INFO E PRENOTAZIONI:

📞 Tel: +39 348 97 26 427 (Serena) anche whatsapp

✏️ mail: walkwild@virgilio.it



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php