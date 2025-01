Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 26 Gennaio 2025 dalle 09:30 alle 12:30

Evento organizzato da WalkWild

📅 QUANDO?

- SABATO 18 Gennaio, dalle ore 9.30

- SABATO 25 Gennaio, dalle ore 9.30

- DOMENICA 26 Gennaio, dalle ore 9.30

- SABATO 1 Febbraio, dalle ore 9.30

- DOMENICA 2 Febbraio, dalle ore 9.30

- Domenica 8 Febbraio, dalle ore 9.30

- Domenica 9 Febbraio, dalle ore 9.30

🌍 DOVE?

Campo Imperatore

COSA FAREMO?

Ci aspetta una entusiasmante escursione con le ciaspole alla volta di Campo Imperatore.

Situato nel cuore del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, l'altopiano è considerato una delle perle della regione, definito da molti il PICCOLO TIBET D'ABRUZZO.

🐑 Quella che d'Estate appare come una distesa infinita di verde lastricata da belanti nuvole bianche, in inverno sprofonda nel solenne silenzio della neve.

🐾 I nostri amici a 4 zampe possono partecipare all'escursione (ma al guinzaglio)

🥾 CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La passeggiata che vi proponiamo non presenta particolari difficoltà ed è adatta a persone mediamente allenate e bambini abituati a camminare.

Lunghezza del percorso : 5 km circa

dislivello : 150 mt circa

durata ciaspolata : circa 3 h

(N.B. la difficoltà può aumentare o diminuire a seconda della tipologia di neve e dello spessore del manto nevoso).

Il punto di ritrovo e partenza dell'escursione verrà fornito al momento della prenotazione.

COSTO

💸25 € a persona

Servizio guida Escursionistica abilitata

💸20 € ragazzi dai 7 ai 15 anni

Se sei in possesso delle tue ciaspole verrà applicato uno sconto di euro 5

🎒ABBIGLIAMENTO, COSA PORTARE ETC

Scarponi da trekking, abbigliamento tecnico da escursionismo in ambiente innevato, giacca antivento, ghette, cappello, occhiali da sole, crema solare, guanti, snack energetici, acqua, pranzo al sacco.

L'escursione potrà essere annullata o rimandata in base alle condizioni metereologiche e della neve, o il percorso variato. In tal caso sarà comunicato in anticipo direttamente ai partecipanti.

‼️ IMPORTANTE

Le guida si riserva la possibilità, in qualsiasi momento, di annullare, modificare o rinviare l'escursione, qualora le condizioni atmosferiche e della viabilità stradale non consentiranno un regolare svolgimento in sicurezza o per cause di forza maggiore imprevedibili.

Inoltre avrà la possibilità di escludere i partecipanti che non sono dotati di equipaggiamento adeguato.

In fase d'iscrizione i partecipanti sono pregati di comunicare alla guida, eventuali problematiche fisiche o di qualsiasi altra natura, che possono compromettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

CHI SONO:

Serena Creato - Guida Ambientale escursionistica (professionista ai sensi della legge 04/2013, iscritto al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche coordinamento Abruzzo).

‼️ PER INFO E PRENOTAZIONI:

📞 Tel: +39 348 97 26 427 (anche whatsapp)

✏️ mail: serenacreato@hotmail.com



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php