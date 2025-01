Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 19 Gennaio 2025 ore 09:30

Evento organizzato da BnB Pappappero Monti della Laga

Vista la nuova meravigliosa nevicata dei giorni scorsi…, e nell'ambito del progetto di riqualificazione degli antichi sentieri e mulattiere… propongo una ciaspolata inedita, interamente nel bosco, con ampi scorci panoramici sul Gran Sasso e sui Monti Gemelli, lontano da ogni rumore e affollamento, per riconnettersi completamente con la natura nel bianco splendore del bosco di Faggi, costellato da impronte di animali…. percorreremo una vecchia mulattiera.

Partiremo dalla località Riano di Rocca Santa Maria, arriveremo alla località Il Ceppo per poi tornare a Riano lungo un altro sentiero.

ATTENZIONE: il percorso NON è segnalato e i telefoni NON prendono, NON andateci da soli se NON conoscete perfettamente il territorio!

Dettagli dell'escursione:

Data: domenica 19 gennaio 2025

Ritrovo: ore 9,30 a Casa Pappappero a Padula di Cortino

Difficoltà: EAI / medio-facile su comodo sentiero

Dislivello: 350 m circa

Lunghezza: 9,5 Km circa

Tempo di percorrenza: 4/5 ore soste escluse

Equipaggiamento obbligatorio:

 Scarponi invernali impermeabili

 Ciaspole e bastoncini da trekking

 Guanti e cappello da neve

 Abbigliamento invernale e idoneo all'escursione (meglio se a strati)

 Pranzo al sacco

Consigliato:

 occhiali da sole, crema solare, ghette, indumenti di ricambio.

Attraverseremo un bosco popolato da numerosi animali selvatici, pertanto i cani sono i benvenuti solo se portati al guinzaglio.

NON si effettua servizio di nolo ciaspole, potete noleggiarle al Decathlon.

Il giorno prima sarà comunicata la condizione neve e se sono strettamente necessarie le ciaspole.

L'accompagnamento è garantito da me (�), Guida Ambientale Escursionistica, socia AIGAE, regolarmente iscritta, residente nel territorio.

Per chi lo vorrà, il terzo tempo si svolgerà presso Casa Pappappero, seduti vicino al camino acceso con caldarroste, vin brülé, salumi e formaggi…

Quota:

 Solo escursione: Euro 15,00 a persona

 Escursione + terzo tempo a Casa Pappappero: Euro 25,00

In caso di condizioni atmosferiche e di sicurezza sfavorevoli, la guida si riserva la facoltà di modificare o annullare l'escursione. La guida, inoltre, si riserva la facoltà di escludere dall'escursione coloro che non hanno l'abbigliamento idoneo (in particolare gli scarponi).

Per una corretta organizzazione dell'escursione, si prega di prenotare al seguente numero:

3338279991 Paola.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php