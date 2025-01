Escursione guidata

Domenica 19 Gennaio 2025 ore 10:00

Evento organizzato da Luciano Di Berardino e Terra Autentica

DESCRIZIONE

Ci immergeremo nella bellezza incontaminata dell'inverno per un'esperienza unica tra i boschi incantati e l'altipiano del Voltigno, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Sarà un viaggio alla scoperta della natura e della sua biodiversità, mentre i nostri passi si faranno leggeri sulla neve fresca.

PROGRAMMA

Partendo da Località Pantane, a un'altitudine di 1350 m, la nostra avventura comincerà attraverso un suggestivo bosco di faggi.

Qui, avvolti dal silenzio ovattato dell'inverno, sarà un piacere cercare e riconoscere le tracce lasciate dagli abitanti dei boschi: cervi maestosi, caprioli furtivi, lupi silenziosi e, con un po' di fortuna, il raro Orso Bruno Marsicano, simbolo della fauna selvatica di questa area.

Dopo una moderata salita, raggiungeremo il Voltignolo, un'ampia radura punteggiata da doline, che conferirà al paesaggio un'atmosfera quasi magica.

Qui, ci fermeremo per ammirare lo spettacolo della natura, prima di rituffarci nel bosco e affacciarci sull'immensità dell'altipiano del Voltigno, dove il panorama si apre maestoso, con il Monte Camicia che svetta all'orizzonte.

Questa ciaspolata non è solo un'escursione, ma un'esperienza ricca di emozioni, in cui il profumo della neve e i suoni della natura si fondono in un'armonia perfetta.

Al termine del percorso, rientreremo passando per Vado di Focina (1380 m) e Cima delle Scalate, portando con noi il ricordo di un'avventura indimenticabile nella magia dell'inverno.

Unisciti a noi per scoprire i Guardiani del Voltigno e lasciati conquistare dall'incanto della natura invernale!

RITROVO

Ore 10:00, Villa Celiera (PE) (l'esatto punto verrà inviato ai partecipanti il pomeriggio precedente insieme alle ultime informazioni sull'uscita)

INFO TECNICHE

DIFFICOLTÀ : EAI = Escursionistico In Ambiente Innevato - Itinerario che si svolge su sentiero innevato, su traccia già battuta e richiede un minimo di allenamento alla camminata, oltre alle calzature ed equipaggiamento adeguato.

Escursione in Ambiente Innevato di media difficoltà ma di lunghezza apprezzabile

Età da 10 anni in su

Dislivello: +300 m

Lunghezza: 9 km

Percorso: Anello

Durata: 5h circa dall'inizio del sentiero

Cani ammessi: SI

Pranzo al sacco

EQUIPAGGIAMENTO

• Scarpe da trekking alte ed impermeabili obbligatorie

• Zaino da escursione

• Calze alte e calde

• Abbigliamento da trekking adatto a temperature invernali a strati

• Pantaloni lunghi e caldi da escursionismo

• T-shirt traspirante

• Strati termici intermedi (uno o più)

• Giacca a vento o piumino

• Guanti, cappello e scaldacollo

• Borraccia con acqua o bevanda calda almeno un litro a persona, snack, mantellina antipioggia

• Consigliato uso di bastoncini da trekking

• Maglia di ricambio, calze e guanti in più

• Pranzo al sacco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CIASPOLATA

• Quota di € 25 adulti con noleggio

• Quota di € 20 adulti senza noleggio

• La quota ridotta (bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni) è di € 15

La quota comprende:

• Accompagnamento con guide autorizzate

• Assicurazione RCT

• Noleggio ciaspole per chi non le ha

L'EVENTO SI ATTIVERA' CON

• Numero minimo partecipanti: 8

• Numero massimo partecipanti: 20

Per informazioni ed iscrizione (OBBLIGATORIA) entro le ore 18:00 di sabato 18 gennaio al numero 3472633900 (Luciano)

N.B. La guida si riserva di annullare l'escursione o di variare il percorso per condizioni meteo avverse o altri fattori che potrebbero compromettere la sicurezza degli accompagnati, inoltre si riserva il diritto di non accettare nel gruppo coloro che si presentino con un abbigliamento non adeguato all'escursione o non conforme a quanto indicato in precedenza.

https://www.terrautentica.it/evento/natura-d-inverno-ciaspolata-alla-ricerca-dei-guardiani-del-voltigno/1103



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php