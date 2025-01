Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 19 Gennaio 2025 dalle 09:00 alle 14:00

Evento organizzato dalla Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia

🗣️ La Compagnia delle Guide del Gran Sasso organizza per domenica 19 gennaio un'escursione ai Prati di Tivo sullo storico sentiero delle Traje.

🗂️ SCHEDA TECNICA

Dislivello: 400 m.

Difficoltà: E – Escursionistico

Sviluppo: 7 km

Tempo di percorrenza: 3,00

📖 DESCRIZIONE

Dai Prati di Tivo prenderemo lo storico sentiero delle "traje",che conduce a Pietracamela, chiamato così perché veniva percorso dai boscaioli che facevano la legna e la trasportavano a valle attraverso l'utilizzo di slitte chiamate in dialetto traje

Scenderemo fino a raggiungere un ponticello che attraversa un torrente per poi risalire per un sentiero parallelo verso i Prati Bassi.

🏚️ A metà salita faremo una deviazione alla storica "casetta Mirichigni": posta su un'ampia radura che si apre sulla parte nord del Corno Piccolo questa piccola casa, caratterizzata da un camino esterno e da un cortile, ha rappresentato per generazioni di pretaroli il luogo preferito dove ritrovarsi in compagnia.

Da qui in breve giungeremo ai Prati Bassi e passando per una traccia che si sviluppa per i boschi della Giumenta torneremo al piazzale.

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONI

Compagnia delle Guide

328 0097929



💵 COSTI

Escursione € 25

📝 NOTA

Fornitura gratuita di ciaspole e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto.

🚗 APPUNTAMENTO

Ore 9.00 Prati di Tivo (casetta Aquilotti)

🎒EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi da trekking , acqua, pile, magliette di ricambio, cappello, guanti, giacca a vento o K-way e tutto ciò che si ritiene necessario.

⚠️L'USCITA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O PER ALTRI MOTIVI CHE, A GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI, POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL GRUPPO O DEI SINGOLI PARTECIPANTI.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php