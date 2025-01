Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Mercoledì 22 Gennaio 2025 dalle 08:45 alle 15:00

Evento organizzato da Il Chirocefalo della Sibilla

Mercolediamoci 22 gennaio CON LE CIASPOLE

Torniamo nei meravigliosi boschi della LAGA!

Partiremo dal parcheggio davanti al Rifugio "Il Ceppo", e da li inizieremo a salire fino alla zona dei FAGGI TORTI.

"Calzeremo" le ciaspole (SE LA NEVE LO CONSENTIRA' ALTRIMENTI FAREMO SENZA) e dopo una attenta spiegazione della progressione sulla neve con le "racchette" ai piedi e sull'escursionismo in ambiente innevato, ci tufferemo in questo percorso che avrà come protagonisti le cime più alte di fronte a noi del Gran Sasso e dei Monti della Laga, il SILENZIO, e le numerose🐾 ORME di animali che potremmo osservare.

💥DATI TECNICI: --da leggere con attenzione--💥

-LUOGO D'INCONTRO:

✅ direttamente davanti al rifugio "Il Ceppo" presso Ceppo

(Rocca Santa Maria) ore 8.50 circa

👉AUTO MUNITE DI GOMME TERMICHE

✔-LIVELLO DIFFICOLTA' PERCORSO: EAI, escursionistico in ambiente innevato di MEDIA DIFFICOLTA' (se l'innevamento ci consentirà di utilizzare le ciaspole); per persone comunque abituate a camminare senza difficolta' su terreni misti e in OTTIMA SALUTE FISICA.

👉-REQUISITI RICHIESTI: richiesto comunque allenamento alla camminata

✔-DISLIVELLO: 👉450 mt complessivi

✔-SVILUPPO ESCURSIONE: 9 Km circa

✔-DURATA totale escursione: circa 6 ore comprese le soste

✔-COSTO ESCURSIONE: 20 euro ADULTI comprensivo di assicurazione RCT, accompagnamento guida ambientale escursionistica AIGAE, CIASPOLE COMPRESE.

⚠️IMPORTANTE: le ciaspole, saranno disponibili fino ad esaurimento in ordine di iscrizioni.

☎️-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: al Chirocefalo della Sibilla, guida AIGAE TONI GALDI, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE WAPP 3383756540 ENTRO LE ORE 17.00 di martedi 21 gennaio (NON VALE IL SEMPLICE PARTECIPERO' SU FB), SPECIFICANDO nome e cognome età dei partecipanti e recapito telefonico.

✔-CANI: non ammessi per le caratteristiche del percorso

👉-EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: abbigliamento adeguato all'ambiente (siamo in inverno con temperature sottozero!), "vestiario a cipolla" cioe' a strati,

👉SCARPONI IMPERMEABILI (NON DOPOSCI che non entrerebbero nelle ciaspole), cappellino di lana, scalda collo e guanti di lana e/o da sci; acqua minima 1 lt;

-OCCHIALI DA SOLE (il riverbero della neve può provocare danni all'occhio);

-GHETTE per non fare entrare la neve negli scarponi;

-BASTONCINI da trekking con rotella per neve, OBBLIGATORI per la progressione

-cambio da lasciare in auto (specie cambio scarpe).

✔-DA TENERE NELLO 👉""ZAINO"": eventuali spuntini facilmente digeribili tipo frutta secca/fresca, cambio maglietta, k-way o poncho sempre, TE CALDO o ALTRE BEVANDE CALDE in un termos.

✔-NOTE UTILI: macchina fotografica, BINOCOLO per osservazioni.

LA GUIDA SI RISERVA DI MODIFICARE O ANNULLARE L'ESCURSIONE (ES. CAUSA METEO O PROBLEMI INERENTI AL GRUPPO), ANCHE DURANTE IL SUO SVOLGIMENTO.

⚠️L'ESCURSIONE VERRA' CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI PARTECIPANTI⚠️

DISPONIBILITA' A CONDIVIDERE AUTO CON I PARTECIPANTI.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php