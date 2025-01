Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Mercoledì 22 Gennaio 2025 ore 08:45

Evento organizzato da WeTrek

Ciaspolata ai faggi torti - mercoledì 22 Gennaio

Ci riproviamo!

Per mercoledì vogliamo proporvi una ciaspolata in uno dei luoghi più belli e caratteristici della Laga, dove la neve non manca!

Dal piazzale di Ceppo ci inoltreremo all'interno della magnifica faggeta del Bosco Martese che ci accompagnerà fino al Lago dell'Orso, dove si apriranno magnifici affacci sul Gran Sasso, i Sibillini e i Monti della Laga!

Da qui raggiungeremo i famosi "Faggi torti", una piccola area boschiva caratterizzata da decine di faggi ricurvi che con il manto nevoso regala un'atmosfera magica!⛰️❄️

‼️Posti limitati

Dettagli dell'escursione

Difficoltà: media

Dislivello: 500mt

Lunghezza: 9km

Tempi di percorrenza: 4h (soste escluse)

📌Ritrovo:

ore 8:45 a Ceppo (TE)

Equipaggiamento obbligatorio

-Ciaspole

-Bastoncini

-Scarpe da trekking

-Abbigliamento idoneo all'ambiente montano (vestirsi a strati!)

-Guanti pesanti e copricapo

-Zaino con acqua e snack

Consigli utili;

-Ghette

-Occhiali da sole

-Sali minerali

-Crema solare

-Maglia di ricambio nello zaino

-Indumenti di ricambio da lasciare in auto

🐕

Cani ammessi al guinzaglio

Quota:

Per chi ha le ciaspole: 15€

Per chi non ha le ciaspole: 25€

La quota comprende due Guide Ambientali Escursionistiche

⚠️

Importante;

Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, le guide hanno la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.

ℹ️Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 del giorno precedente all'escursione

Per maggiori info e prenotazioni;

Riccardo: 3405732383

Silvia: 3293551098



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php