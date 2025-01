Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 26 Gennaio 2025 dalle 09:30 alle 15:00

Evento organizzato da Escursioni Abruzzo - Emozioni in Natura

Domenica 26 gennaio effettueremo una suggestiva ciaspolata tra boschi incantati alla scoperta del monte Fiore (1481 m.) e dei suoi giganti, della suggestiva Valle d'Ombra e del Voltignolo, con scenari paradisiaci accompagnati da panorami che spaziano dalla Majella, l'intero mare Adriatico e il monte Madonna, la sacra montagna di Civitella Casanova.

Siamo all'interno del meraviglioso territorio dell'ex Riserva Naturale del Voltigno e Valle d'Angri, regno di una cospicua fauna selvatica, dove specie come il lupo, l'orso bruno marsicano e tante altre sono di casa e dove osserveremo le loro tracce sul manto nevoso.

Attraverseremo valli incantate e scenari magici, ambienti carsici ovattati e faggete millenarie di una bellezza incredibile.

Faremo il carico di Emozioni in Natura!

PROGRAMMA

Partiremo da loc. Pantane attraversando le splendide faggete fino alla cima del monte Fiore, per poi pranzare al sacco nella valle d'Ombra.

Al ritorno attraverseremo la piana carsica del Voltignolo fino al punto di partenza.

Dati tecnici:

Difficoltà: EAI/Escursionistica

Lunghezza percorso: 8 km circa ad anello

Dislivello: 300 m.

Durata: 4/5 ore (incluse soste)

Quota di partecipazione: € 20,00 a partecipante – € 10,00 fino a 13 anni (età minima 11 anni abituati a camminare in montagna).

La quota comprende: servizio Guida AIGAE/Parco Maiella "Filippo Di Donato" compreso di copertura assicurativa R.C. verso clienti e infortuni guida per tutta la durata dell'evento con annesse spiegazioni di aspetti naturalistici, antropici e culturali.

Per chi è sprovvisto di ciaspole e bastoncini è possibile noleggiare il tutto sul posto presso il punto di partenza previa richiesta alla guida.

Per informazioni e prenotazioni contattare

la Guida Filippo Di Donato al numero 3270257540 (anche whatsapp) oppure compilare direttamente il FORM DI PRENOTAZIONE ONLINE: https://www.escursioni-abruzzo.it/prenota/

Equipaggiamento da portare:

Scarponcini alti da trekking, ghette, ciaspole, bastoncini da trekking, zaino da escursionismo, occhiali da sole, crema solare, abbigliamento tecnico e traspirante a strati invernale, maglia termica traspirante, giacca antipioggia, giacca antivento, guanti e cappello invernali, acqua (almeno 1lt e ½), spuntini energetici e pranzo al sacco.

Ora e luogo di ritrovo:

Appuntamento per le ore 9:30 presso Villa Celiera (PE).

Il punto di ritrovo esatto per navigatori verrà comunicato direttamente dalla guida tramite contatto telefonico.

Importante:

La guida si riserva la possibilità, in qualsiasi momento, di annullare, modificare o rinviare l'escursione, qualora le condizioni atmosferiche non consentiranno un regolare svolgimento in sicurezza o per cause di forza maggiore imprevedibili.

Inoltre avrà la possibilità di escludere i partecipanti qualora si presentassero senza un equipaggiamento idoneo.

N.B. I partecipanti sono pregati di comunicare alla guida, PRIMA dell'iscrizione, eventuali problematiche fisiche o di qualsiasi altra natura, che possono compromettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività.Pertanto declina ogni responsabilità in caso di omissione della comunicazione.

N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php