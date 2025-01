Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 25 Gennaio 2025 dalle 09:00 alle 16:00

Evento organizzato da Escursioni Abruzzo - Emozioni in Natura

"L'ANELLO DEI BORGHI RURALI DI TOSSICIA E LA FESTA DEL FUOCO DI SANT'ANTONIO 2025"

La valle Siciliana, terra di conti, feudi, templari, battaglie sanguinose e storie antichissime da raccontare, è un connubio ricco di natura incontaminata, leggende, paesaggi mozzafiato e sapori genuini.

Un territorio che ha il fulcro per eccellenza presso il borgo suggestivo di Tossicia (TE), rinomata e antica capitale durante il dominio dei marchesi spagnoli di Alarçon y Mendoza, sviluppata su di uno sperone roccioso tra il torrente Chiarino ed il torrente della Valle, ai piedi dell'imponente massiccio del Gran Sasso orientale.

Al comune di Tossicia appartengono diverse suggestive frazioni terremotate tra cui Tozzanella, Flamignano, Aquilano, Azzinano (il paese dei Murales) e Piano di Lago, ognuno ha la sua preziosa e magica storia da raccontare che scopriremo durante il nostro meraviglioso e avventuroso cammino.

Nel silenzio senza tempo di questi suggestivi borghi medievali, disseminati a macchia di leopardo, collegati da una fitta rete di sentieri ufficiali e mulattiere, rimarrete sbalorditi dalla ricchezza di monumenti storici, antichi mulini nei fossati e monasteri solitari.

Li scopriremo uno ad uno vivendo un'esperienza a tutto tondo per conoscere uno dei territori più affascinanti del Gran Sasso Teramano.

Finita l'escursione, per non farci mancare nulla e per chi vorrà, chiuderemo questa meravigliosa giornata con la festa sia religiosa che profana dedicata a SANT'ANTONIO ABATE protettore degli animali e del buon raccolto, presso il luogo più antico di Tossicia, dove per le ore 19:30 ci sarà l'accensione del grande fuoco accompagnata da musiche, balli e canti popolari, l'asta dell'altezza del fuoco, prodotti tipici, vin brulè e tanto divertimento organizzato dalle associazioni locali.

Per chi verrà da fuori regione o da lontano, consigliamo il pernottamento presso la "casa vacanze la Casa dei Nonni" sita ad Isola del Gran Sasso (TE): lacasadeinonnigransasso.it

Dati tecnici escursione:

Difficoltà: E (Escursionistica – medio/facile)

Lunghezza percorso: 9 km circa

Dislivello: 430 m.

Durata: 6 ore circa (incluse soste)

Quota di partecipazione escursione: € 20,00 a partecipante (età minima 13 anni abituati a camminare in montagna).

La quota comprende: servizio Guida AIGAE/Parco Maiella "Filippo Di Donato" compreso di copertura assicurativa R.C. verso clienti e infortuni guida per tutta la durata dell'evento con annesse spiegazioni di aspetti naturalistici, antropici e culturali.

Per informazioni e prenotazioni contattare

la Guida Filippo Di Donato al numero 3270257540 (anche whatsapp) oppure compilare direttamente il FORM DI PRENOTAZIONE ONLINE: https://www.escursioni-abruzzo.it/prenota/

Equipaggiamento:

- Scarponcini alti da trekking obbligatori

- Bastoncini da trekking consigliatissimi per il tipo di percorso con terreno misto arenaria/argilla

- Zaino da escursionismo

- Abbigliamento tecnico a strati termici invernale

- Cappello e guanti invernali

- Giacca antipioggia, antivento e un ricambio da lasciare in auto

- Acqua (almeno 1lt), snack (barrette energetiche e frutta) e pranzo al sacco

Ora e luogo di ritrovo:

Appuntamento per le ore 9:00 presso Tossicia (TE)

Il punto di ritrovo esatto per navigatori verrà comunicato direttamente dalla guida tramite contatto telefonico.

Importante:

La guida si riserva la possibilità, in qualsiasi momento, di annullare, modificare o rinviare l'escursione, qualora le condizioni atmosferiche non consentiranno un regolare svolgimento in sicurezza o per cause di forza maggiore imprevedibili.

Inoltre avrà la possibilità di escludere i partecipanti qualora si presentassero senza un equipaggiamento idoneo.

N.B. I partecipanti sono pregati di comunicare alla guida, PRIMA dell'iscrizione, eventuali problematiche fisiche o di qualsiasi altra natura, che possono compromettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

Pertanto declina ogni responsabilità in caso di omissione della comunicazione.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php