Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 2 Febbraio 2025 ore 09:00

Evento organizzato da Ciclo Escursioni Gran Sasso Aquilano

Ritrovo ore 9:00 difronte il ristorante Parkeller in Via Fontevecchia a Collebrincioni (L'Aquila) per partire in un giro in Ebike 90% sterrato.

Saliremo sui Coppi d'Aragno, direzione Monte Stabbiata, percorreremo una parte del Cammino dei Monti e dei Santi per poi raggiungere una delle terrazze più panoramiche di tutta la zona affacciandoci sulle pendici del Gran Sasso al di sopra della Valle del Vasto.

Chiuderemo il giro ad anello percorrendo circa 27km e 700 mt di dislivello positivo.

Giro di media difficoltà adatto a chi ha già avuto qualche esperienza in mountainbike.

Percorreremo strade di montagna battute da animali al pascolo e fuoristrada, non perfettamente battute con brevissimi tratti con pendenze maggiori, caratteristiche che contraddistinguono questo giro da uno di livello facile.

CASCO OBBLIGATORIO PER TUTTI, possibilità di partecipare con la propria Ebike al prezzo di 15€ oppure noleggiandola da noi al prezzo di 50€ per bici ed escursione.

Maggiori info e prenotazioni sul nostro www.laquilaoutdoorexperience.it , presso il nostro punto vendita/noleggio SPORT SERVICE a L'Aquila in Viale Corrado IV 32, tel 3311415139.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php