(Pantelleria, 03 Ago 23) Italo Cucci (Sassocorvaro, classe 1939) è giornalista dal 1958, è stato allievo di grandi maestri come Severo Boschi, Gianni Brera, Aldo Bardelli, Enzo Biagi. È stato direttore del "Guerin Sportivo" (per tre periodi diversi, rinnovandolo totalmente nel 1975), del "Corriere dello Sport-Stadio" (ancora tre volte), del "Quotidiano Nazionale - il Resto del Carlino- la Nazione e il Giorno", del settimanale "Autosprint", del mensile "Master". È attualmente direttore del periodico "Primato" e direttore editoriale dell'agenzia di stampa "Italpress", editorialista di numerosi quotidiani locali far i quali il Giornale di Sicilia. Ha insegnato giornalismo alla LUISS di Roma e Sociologia della comunicazione sportiva alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università di TeramoAtri, alla Sapienza di Roma, alla Bicocca di Milano e negli atenei di Palermo, Enna, Reggio Calabria e Istria. Ha realizzato con Pupi Avati il film "Ultimo minuto".Ha scritto numerosi libri non solo di sport. Per seguire 12 Campionati del Mondo di calcio e sei Olimpiadi ha girato tutto il mondo realizzando reportage non solo sportivi. Ha lavorato in Rai - radio e televisione - fin dal 1980.