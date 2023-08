(Pantelleria, 20 Ago 23) Nell'anno del Centenario della propria fondazione, l'Aeronautica Militare di Pantelleria apre le proprie porte a tutta la popolazione su base regolare. Ogni mercoledì di Agosto e di Settembre, alle ore 10.00 sarà possibile effettuare un percorso guidato all'interno del Distaccamento Aeroportuale mirato alla conoscenza dei compiti della Forza Armata e della storia dell'aviorimessa protetta, conosciuta come "Hangar Nervi". Sarà inoltre possibile visitare la nuova aerea espositiva recentemente allestita. L'accesso all'installazione, in via Madonna della Margana 78, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 10.15, solo tramite prenotazione sul sito https://www.comunepantelleria.it/evento/visite-guidate-hangar-nervi/. fino al raggiungimento del limite dei 50 posti. La durata della visita è di circa 1h30. A partire dal mese di Ottobre le visite saranno effettuate con cadenza mensile ogni primo mercoledì del mese.