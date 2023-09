Il 28 settembre una conferenza organizzata dall'Aeronautica Militare in collaborazione con il Parco Nazionale isola di Pantelleria

(Pantelleria, 19 Set 23) Chi ha realmente progettato l'aviorimessa protetta di Pantelleria, meglio conosciuta come "Hangar Nervi"? L'Aeronautica Militare, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale isola di Pantelleria, hanno organizzato una conferenza per rispondere a questo interrogativo. Presso le storiche strutture della base dell'Aeronautica Militare di Pantelleria, Giovedì 28 Settembre alle ore 19.00, sarà possibile assistere ad una presentazione sulle opere di Pier Luigi Nervi, sulla storia delle aviorimesse militari negli anni '30/'40 e sulla progettazione e costruzione dell'Hangar di Pantelleria. I conferenzieri della serata, provenienti dal mondo accademico e militare, saranno la dott.ssa Mariapia Branchi, responsabile del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma, il Gen. B.A. Mario Sciandra, Capo del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare, la Prof.ssa Marzia Marandola, associato di storia dell'architettura all'Università IUAV di Venezia, l'architetto Vincenzo Cucchiara, autore del libro "L'hangar di Pantelleria, portaerei del Mediterraneo" ed il Prof. Antonello Pagliuca, docente di Architettura Tecnica presso l'Università della Basilicata.

Ad introdurre l'evento, il Col. Franco Linzalone, Comandante del Distaccamento dell'Aeronautica Militare ed Italo Cucci, Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale isola di Pantelleria.

L'ingresso all'evento è gratuito, fino al raggiungimento del limite di posti, tramite prenotazione obbligatoria al sito https://billetto.it/e/nervi-e-le-aviorimesse-militari-biglietti-877716