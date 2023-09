Dal 24 settembre al 1° ottobre fra i sentieri del Parco Nazionale

(Pantelleria, 20 Set 23) È tutto pronto per uno degli eventi di trail running e trekking più attesi della Sicilia occidentale: sull'isola torna "La Sportiva Discovery Pantelleria 2023". L'evento, giunto alla sua quarta edizione è in programma dal 24 settembre al 1° ottobre 2023 e si svolgerà a tappe lungo gli 80 km di sentieri e boschi del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Un'esperienza unica, per vivere appieno luoghi dall'estremo fascino ed esplorare la bellezza della natura facendo sana attività fisica.

L'evento è organizzato da VRM Team ASD in collaborazione con Ecotrail Sicilia ASD e Pantelleria Outdoor ASD con il supporto tecnico turistico di Pantelleria Island e con il sostegno dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il patrocinio del Comune di Pantelleria.

Le tappe totali di gara saranno tre, ciascuna con vari percorsi disegnati per le diverse attitudini podistiche, per vivere un'esperienza sportiva emozionante alla scoperta dei mille contrasti dell'isola.

La conferenza di presentazione si terrà venerdì 29 settembre alle 19.00 presso il Museo Geovulcanologico di Punta Spadillo. Mentre sabato 30 si terrà la gara principe della settimana, prova valida quale tappa del circuito ECOTRAIL SICILIA 2023 – h 08.30 Partenza e arrivo a Punta Spadillo

Nel programma della manifestazione non mancano degustazioni, escursioni e attività esperienziali curate delle Guide Ufficiali del Parco per gli atleti e i loro accompagnatori. Un'occasione unica per poter conoscere al meglio il territorio, le sue tradizioni e la sua identità enogastronomica.

Per informazioni e iscrizioni veronamarathonexplore.it