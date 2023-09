(Pantelleria, 22 Set 23) L'arido vento di Scirocco accompagna gli ultimi giorni di raccolta delle uve a Pantelleria. È tempo di bilanci per la vendemmia 2023 che ha dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche davvero difficili. Le allegagioni del mese di maggio hanno rappresentato la preoccupazione maggiore per i vitivinicoltori panteschi che, loro malgrado, non hanno avuto danni da peronospora, ampiamente presenti nel territorio siciliano.

Interagire con i cambiamenti climatici sarà sempre più una prassi che viene studiata e migliorata, anche in termini di ricerca, da parte dell'Ente Parco Nazionale in sinergia con il Consorzio dei Vini Doc Pantelleria a tutela dell'identità di un prodotto unico come il Passito. Ogni sorso è capace, infatti, di sprigionare l'essenza dell'isola di Pantelleria e dei suoi agricoltori eroici che sfidano per tutto l'anno le avversità atmosferiche con muretti a secco, terrazzamenti e conche per proteggere le viti ad alberello di Zibibbo sapientemente scavate nel terreno vulcanico. Ogni singolo grappolo raccolto esclusivamente a mano e sistemato delicatamente nelle apposite gabbiette rappresenta un pezzo importante nel racconto della tradizione agricola pantesca. Dentro le bottiglie di Zibibbo e Passito, infatti, bisogna sempre ricordare che c'è dentro la cura paziente della mano dell'uomo, la stessa che l'Unesco ha riconosciuto Patrimonio dell'Umanità.

Sono valori aggiunti che devono essere interpretati e definiti anche in termini di mercato al quale, quest'anno, Pantelleria propone una qualità eccellente delle uve, nonostante un calo di produzione del 20% secondo una media fra le ultime tre vendemmie