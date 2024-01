(Pantelleria, 26 Gen 24) Il Parco Nazionale isola di Pantelleria invita tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell'amministrazione del territorio, e la stessa popolazione, a prestare la massima attenzione alla presenza di Pennisetum setaceum, pianta riconosciuta dal Ministero della Transizione Ecologica quale specie esotica invasiva. La sua presenza, infatti, è motivo di allerta per l'incidenza che essa può avere sull'ecosistema, in quanto capace di minacciare specie rare ed endemiche o aumentare la frequenza degli incendi.

Poiché il controllo e l'eradicazione del penniseto risultano facili da realizzare, soprattutto nelle prime fasi di insediamento, è possibile limitarne la crescita per prevenire la dispersione dei semi. A breve ripartiranno, infatti, gli interventi di eradicazione nei luoghi più difficili a cura dell'Ente Parco attraverso un apposito piano di monitoraggio.

In maniera autonoma, in prossimità delle proprietà private (strade da accesso, bordi piscina, fioriere, terreni, ecc), si può intervenire, laddove non siano presenti delle infiorescenze, attraverso all'eradicazione manuale della pianta o piccoli nuclei con la zappa; in caso contrario si può procedere al taglio delle piante, che vengono poi raccolte in appositi sacchi e conferiti nell'adeguato sito per la distruzione attraverso la bruciatura. È fondamentale, infatti, prevenire la dispersione dei semi per la longevità dei semi nel suolo. E' esclusa la possibilità di usare erbicidi.

L'Ente si rende disponibile per ogni richiesta di supporto per la presenza anomala afferente popolazioni più estese di Pennisetum setaceum. Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina INFORMATIVE E MODULISTICA del sito web del Parco Nazionale Isola di Pantelleria o recandosi presso la sede degli uffici in via San Nicola 5.