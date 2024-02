(Pantelleria, 06 Feb 24) Proseguono i laboratori gratuiti sulla pratica agricola della vite ad alberello. Venerdì 16 febbraio 2024 è previsto un doppio appuntamento:

ore 9.00 - VIVAIO PAULSEN

L'innesto a tavolino e il sovrainnesto della vite. Sconcatura della vite ad alberello. Docenti: enologo Antonio D'Aietti; sig. Antonio Giuseppe Ferrandes. Iscrizione obbligatoria, evento dedicato ad operai/imprenditori agricoli (scadenza iscrizioni: 15 febbraio 2024 ore 12:00, max 20 partecipanti).

ore 18.00 - AULA CONSILIARE, Comune di Pantelleria

Workshop: "Innesto dello Zibibbo di Pantelleria: la tutela del germoplasma autoctono" - relatore prof. Antonio Motisi

Evento ad ingresso libero.

Per partecipare all'evento delle ore 9.00, con iscrizione obbligatoria (rivolto esclusivamente a lavoratori agricoli) occorre compilare l'apposita scheda di partecipazione e inviarla a: agricoltura@parconazionalepantelleria.it o consegnarla a mano all'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria entro il 15 febbraio alle ore 12.00.

La serie di eventi e laboratori gratuiti dal tema "La pratica agricola della vite ad alberello: un patrimonio UNESCO da tutelare e tramandare", è realizzata dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Comune di Pantelleria, in collaborazione con EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Trapani), nell'ambito del finanziamento del Ministero della Cultura per l' Individuazione degli interventi a favore degli elementi italiani iscritti nella "Lista prevista dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale".

L'obiettivo è quello di tutelare, conservare e valorizzare la pratica della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, patrimonio culturale immateriale UNESCO dal 2014.