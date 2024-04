(Pantelleria, 18 Apr 24) Il Parco Nazionale di Pantelleria, il Consorzio Vini Pantelleria Doc e il Comune di Pantelleria, hanno partecipato con dei propri rappresentanti all'udienza del mercoledì di Papa Francesco, molto attento alle tematiche ambientali.

È stata un'occasione di profonda riflessione per l'Associazione PRIS, citata da Papa Francesco, che ha convocato per l'occasione tutti i Paesaggi Rurali di Interesse Storico, per ritrovarsi insieme e condividere valori ed emozioni.

Presenti la direttrice Sonia Anelli (Parco Nazionale Pantelleria), Simona Cavassa della cantina Basile (Consorzio Tutela Vini Doc Pantelleria) e l'assessore Bonì per il Comune di Pantelleria. Parco e Consorzio hanno omaggiato il Pontefice di un prezioso vaso iridescente, realizzato con tecnica Raku con terra di Pantelleria a cura dell'artista Sebastiano Fischer. Sul biglietto la frase "Pantelleria: dove anche l'umanità è patrimonio".