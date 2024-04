(Pantelleria, 19 Apr 24) La rete sentieristica ricadente nel Parco nazionale Isola di Pantelleria necessita di interventi manutentivi ordinari che riguardano tutti i sentieri che si collocano lungo la costa e raggiungono le zone più interne dell'Isola. Essi permetteranno una fruizione ed accessibilità migliore garantendo maggiore sicurezza, protezione dei fruitori, decoro ambientale, conservazione del paesaggio e tutela degli habitat attraverso una migliore prevenzione dagli incendi. L'isola di Pantelleria, anche se interessata da poche piogge, ha delle caratteristiche orografiche particolari, una varietà di microclimi e un elevatissimo livello di umidità che fanno si che la vegetazione abbia un ritmo di crescita molto elevato. Per tale ragione è necessario pianificare interventi di manutenzione ordinaria della rete da effettuare nei periodi adeguati in modo da garantire la piena fruibilità dei sentieri e prevenire possibili incendi. Inoltre il deflusso superficiale delle acque meteoriche in occasione di eventi pluviometrici intensi origina processi erosionali che sgretolano la superficie di calpestio dei sentieri ed il manto della viabilità forestale creando delle incisioni nel terreno e l'asportazione di pavimentazione e gradonate in pietra e crollo di muretti a secco.

Per questo motivo, l'Ente Parco ha pubblicato un avviso esplorativo per l'affidamento del servizio di realizzazione del lavori di manutenzione ordinaria della rete dei sentieri finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi – sentieristica del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

L'importo complessivo dei lavorimè di euro 78.792,94 (IVA esclusa).

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire sino alle ore 13,00 del 26/04/2024 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it la relativa documentazione.

Per ulteriori dettagli è possibile scaricare e consultare l'appostita documentazione allegata.