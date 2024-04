(Pantelleria, 22 Apr 24) Il supplemento commerciale veicolato in allegato a Il Sole 24 Ore del Lunedì in tutte le edicole del territorio Nazionale uscita di lunedì 22 aprile contiene un ricco viaggio di esplorazione fra i territori e i paesaggi più suggestivi ... fra questi, non poteva mancare l'isola di Pantelleria.

L'articolo parla delle novità e delle iniziative in essere per tutto il 2024 che ruotano attorno al denominatore comune del Decennale Unesco della Vite ad Alberello, patrimonio immateriale dell'umanità.