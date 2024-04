Tante iniziative ed escursioni alla scoperta di Pantelleria con le Guide ufficiali del Parco

(Pantelleria, 26 Apr 24) Al via, con le prime escursioni del mese di maggio 2024, la nuova edizione di Parco in Cammino, l'iniziativa volta a valorizzare i sentieri e le proposte escursionistiche che coinvolgono le Guide Ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Fra cielo, mare, terra, aria, geologia e siti vulcanici, storia ed enogastronomia è possibile scoprire l'isola da diversi punti di vista, esplorandola a piedi, sulle due ruote, in acqua, conoscendo in maniera approfondita la splendida fauna e flora che la popola.

Sono già online le prime escursioni del mese di maggio:

Vai sulla sezione: Parco in Cammino per scoprirle!