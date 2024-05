(Pantelleria, 06 Mag 24)

Sono state due le zone interessate dagli interventi congiunti degli uomini della Forestale e dei Vigili del Fuoco a Pantelleria, nella giornata di domenica per principi di incendio che fortunatamente non hanno arrecato gravi danni.

Il primo nella zona di San Vito, ad un chilometro dall'aeroporto ha interessato terreni privati incolti, lontani da zone abitate. Il secondo intervento che ha riguardato la zona Rekhale è risultato più complicato vista l'impossibilità di accesso immediato nei terreni interessati ricadenti, fra l'altro, in due abitazioni contornate da zone coltivate e da una fitta estensione di canneto alta oltre due metri. Questo ha reso necessario l'apertura di un varco da una strada parallela potendo accedere con un mezzo piccolo e domare le prime fiamme.

Presente a coordinare le attività delle due squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute con due autobotti e un mezzo piccolo, l'ispettore superiore della Forestale, Paolo Landolina, che ha colto l'occasione per rilanciare l'invito già espresso dall'amministrazione comunale e dall'Ente Parco ad attenzionare la manutenzione dei terreni privati da parte di tutti i proprietari. Il Parco Nazionale di Pantelleria ha divulgato un elenco di divieti e obblighi da rispettare con indicazione dei numeri di emergenza. Per l'amministrazione comunale la prima attività di prevenzione è il monitoraggio dello stato delle abitazioni in zona parco, ovvero quella più sensibile per la tutela dell'ecosistema pantesco, poiché molte costruzioni risultano in stato di abbandono, per allertare i proprietari e scongiurare il rischio incendi.