(Pantelleria, 07 Mag 24) Pantelleria ospita il Clean energy for EU islands forum 2024, appuntamento annuale organizzato dal Clean energy for EU islands secretariat, con il supporto del MOREnergy Lab del Politecnico di Torino, del Comune di Pantelleria e del Parco Nazionale «Isola di Pantelleria», che si terrà il 14 e il 15 maggio presso il Mursia Hotel.

Le attività si svolgeranno per la maggior parte in presenza, con la possibilità di seguire alcuni interventi online, e saranno rivolte alla comunità locale pantesca e ai rappresentanti di tutte le comunità europee insulari interessati a supportare le proprie isole in un percorso di transizione energetica, a cui viene dato sostegno tecnico per le attività di capacity building, nonché opportunità di networking. Entrambi i giorni rappresentano un momento di discussione ad ampio spettro attorno al tema della transizione energetica come chiave della resilienza delle isole europee.

L'iniziativa prevede inoltre tre Workshop tematici, in cui verranno approfonditi aspetti specifici connessi ai percorsi di transizione energetica, presso il Kohoutek Club di Tracino il 13, il 16 e il 17 maggio. Per ognuno degli eventi è possibile iscriversi ed avere informazioni più dettagliate tramite i seguenti link:

Clean energy for EU islands forum 2024, 14-15 maggio, Mursia Hotel - "Il potere delle isole: costruire la resilienza attraverso le energie rinnovabili" - Clean energy for EU islands forum 2024;

Workshop tematici, Kohoutek Club di Tracino:

13 Maggio 2024 | approfondimento sul tema "Impatti dell'energia eolica onshore e offshore" - Workshop: Impacts from onshore and offshore wind energy;

16 Maggio 2024 | approfondimento sul tema "Sistemi elettrici intelligenti per facilitare la decarbonizzazione delle isole: gestione della domanda e flessibilità" - Workshop: Smart electricity systems for facilitating the decarbonisation of islands: demand-side management and flexibility;

17 Maggio 2024 | approfondimento sul tema "Trasporto terrestre sostenibile: ibrido/full elettrico/idrogeno/mobilità condivisa" - Workshop: Sustainable land transport: hybrid / full electric / hydrogen / shared mobility.

All'interno di ogni workshop sono previsti momenti di condivisione e dibattito al fine di mettere a fattor comune e valorizzare le esperienze di ogni isola, e in particolare di quelle che partecipano al percorso "30for2030".

Il Clean energy for EU islands secretariat sostiene, attraverso assistenza tecnica, opportunità di network e capacity building, le isole europee interessate ad intraprendere un percorso di transizione energetica con l'obiettivo di eliminare la loro dipendenza dalle fonti fossili. Questa iniziativa si inserisce tra i numerosi eventi, circa 20 workshop e 3 Forum, che il Segretariato organizzerà nel corso dei prossimi tre anni.