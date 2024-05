(Pantelleria, 09 Mag 24) Ha preso il via questa mattina, il cantiere pratico per la realizzazione del muro in pietra a secco nell'ambito del corso organizzato dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, grazie al supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Ebat Trapani e ITLA Italia Aps.

Dopo un serie di lezioni teoriche, il corso entra nel vivo con una tre giorni di dimostrazioni pratiche a cura di artigiani altamente specializzati, per approfondire tecniche e prassi per la costruzione dei muri in pietra a secco, costruzioni identitarie dell'isola di Pantelleria, che conta oltre 12 mila km di barriere in pietra. Un'importante occasione per valorizzare e tramandare la tecnica anche alle nuove generazioni.