Il Patrimonio UNESCO vive grazie ad artigiani e costruttori

(Pantelleria, 11 Mag 24) Terza giornata di cantiere pratico per il corso sulla costruzione dei muri in pietra a secco nell'isola di Pantelleria. La pratica, patrimonio UNESCO, vive grazie ad un'importante azione voluta dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria e dal Comune di Pantelleria con il contributo del Ministero della Cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale. Un corso teorico e pratico, realizzato in collaborazione con EBAT Trapani e ITLA Italia ha coinvolto alcuni operatori edili ed agricoltori.

La fase finale ha portato il primo risultato concreto: la realizzazione di un muro in pietra a secco e di una scalinata nei pressi della discesa a mare di Kattibuale, grazie al prezioso supporto dell'artigiano costruttore della pietra a secco Pietro della Monica, membro dell'ABPS (Association Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches - École Professionnelle de la Pierre Sèche), fondatore della Scuola italiana della pietra a secco - ITLA Italia.