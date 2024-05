(Pantelleria, 13 Mag 24) L'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria pubblica i documenti relativi a:

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per autorizzazioni all'ingresso e concessione in uso dell'area di sosta del Museo Geonaturalistico/Centro visite di Punta Spadillo per servizio di ristoro per titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipologia c) - Punta Spadillo 2024

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

2. PLANIMETRIA

3. AVVISO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE