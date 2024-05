di Gianfranco Pavia

(Pantelleria, 18 Mag 24) Un viaggio nella "lingua" pantesca che racconta nei termini l'identità, la cultura, la storia e le tradizioni di un territorio. E' stato pubblicato il "Vocabolario italiano-pantesco e Lessico inverso" di Gianfranco Pavia, nato a Scauri nel 1949, laureato in Lingue e Letterature straniere ad indirizzo filologico, che da anni coltiva il dialetto pantesco e lo studio dei proverbi, come espressione dell'animo e del costume popolare.

Il volume, edito dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, si propone come ausilio per la consultazione – soprattutto da parte di chi non conosce il pantesco (o lo conosce sempre meno) – del Lessico del dialetto di Pantelleria di Giovanni Tropea (1988).

Oltre al Vocabolario il lettore troverà il Lessico inverso, una lista apparentemente strana di parole messe in ordine alfabetico a partire dalla fine e non dall'inizio della parola. Ciò permette, ad esempio al lettore-poeta, di trovare facilmente le parole in rima e, sul piano specialistico, di avere un quadro il più possibile completo dei suffissi adoperati in pantesco per la formazione delle parole.

"Se questo lavoro - scrive Pavia - servirà fra l'altro, a far prendere coscienza, o a far tornare alla mente, molte parole belle, che profumano di autenticità (...); se riusciamo ad arrivare alla convinzione che gli italianismi, per quanto utili e spesso ineluttabili, segnano l'estinzione della corrispondente parola dialettale, allora vorrà dire che ho fatto bene".