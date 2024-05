Nel progetto di Marevivo, in collaborazione con Parco Nazionale di Pantelleria e Associazione Lento Vagare coinvolti gli alunni della scuola primaria

(Pantelleria, 30 Mag 24) Si è concluso in questi giorni il progetto Delfini Guardiani che anche quest'anno è stato avviato sull'isola con l'obiettivo di sviluppare, con il coinvolgimento delle classi della Scuola Primaria di Pantelleria, percorsi didattici di educazione all'ambiente e alla sostenibilità.

Sono stati 112 i bambini del Circolo Didattico "A. D'Ajetti"- classi prime e seconde – coinvolti nelle bellissime attività – in classe e all'aria aperta – curate da Marevivo, Parco Nazionale di Pantelleria e l'Associazione Lento Vagare.

Il progetto è stato supportato dal Finanziamento Straordinario per Rete Natura 2000 del MASE, gestito dall'Ente Parco Nazionale.

Con il coordinamento di Andrea Biddittu, in ciascuna delle classi distribuite nei plessi scolastici del territorio sono stati realizzati degli incontri preliminari gestiti da Giovanna Ferlucci (referente MAREVIVO) e dalla referente dell'Associazione Lento Vagare Michela Silvia, per spiegare agli alunni la storia antica della presenza dell'asino pantesco a sostegno dell'attività agricola dei contadini e del suo recupero. Inoltre, è stato spiegato ai piccoli alunni il percorso di avvicinamento all'asino e l'importanza di questa particolare pet therapy, indicata ad alleviare i sintomi di stress, ansia, solitudine, handicap fisici o psichici. Le uscite sul territorio sono state programmate in località Punta Spadillo, nei pressi del Centro Visite del Museo Vulcanologico, dove gli alunni hanno potuto incontrare le due asinelle pantesche, Iris ed Elisabetta, accarezzarle, massaggiarle, spazzolarle, coccolarle, grattarle e condurle per un breve tratto. Un'immersione nella natura e nella storia che ha suscitato interesse, conoscenza, emozioni. I piccoli alunni, grazie al supporto delle Guide Ufficiali Anna Maria Cusimano e Valentina Romano, hanno anche imparato le regole di un comportamento virtuoso all'interno di un'area protetta come quella del Parco Nazionale, il rispetto della flora e della fauna che rappresentano l'unicità della biodiversità dell'isola di Pantelleria.

Le attività sono state accolte con entusiasmo, dai bambini, grazie anche al fondamentale supporto dei docenti e del dirigente scolastico. Gli alunni faranno tesoro del loro diploma di "Guardiani" del territorio per valorizzare e custodire la preziosa natura che li circonda.

"Grazie ai bambini possiamo costruire un mondo nuovo - afferma il Commissario Straordinario del Parco Nazionale di Pantelleria Italo Cucci - abbiamo il compito e il dovere di dare alle nuove generazioni informazioni, strumenti e stimoli, per far si che diventino i guardiani dell'isola di domani".