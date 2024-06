(Pantelleria, 13 Giu 24) PARIGI. Emozionano i racconti dei viticoltori eroici di Pantelleria, Salvatore Murana e Fabrizio Basile, a Parigi per rappresentare la comunità pantesca e celebrare il decennale del riconoscimento Unesco della pratica agricola della vite ad alberello. Con l'iniziativa organizzata dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria, grazie al coordinamento dell'ambasciata italiana a Parigi, si è tenuto nella sede Unesco un evento che ha visto la partecipazione di oltre 150 fra ambasciatori e delegati dei patrimoni immateriali di tutto il mondo, riuniti in occasione dell'assemblea generale degli Stati parte della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

È stato l'ambasciatore italiano a Parigi, Liborio Stellino, a dare il benvenuto agli ospiti parlando della pratica agricola pantesca come orgoglio ma anche responsabilità e buon esempio. Ernesto Ottone Ramirez, Direttore Generale per la Cultura, ha valorizzato il ruolo di chi è in grado di trasmettere questa tradizione agricola di generazione in generazione, sottolineando quanto sia essenziale nella costruzione di una visione futura, per il mantenimento del patrimonio vivente.

Sull'impegno collettivo si è soffermato il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona, che ha presentato alla platea le caratteristiche identitarie dell'isola, plasmate continuamente dalla convivenza con una natura forte ed estrema. Sonia Anelli, la direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ha raccontato il ruolo di tramite svolto dall'Ente che ha portato a Parigi i protagonisti della pratica agricola pantesca in occasione della ricorrenza dei dieci anni Unesco; un patrimonio che vive nel lavoro quotidiano dei viticoltori e che sarà protagonista di diverse iniziative per tutto il corso dell'anno.

E' seguita una degustazione di pietanze e produzioni tipiche dell'isola a cura dello chef Alessandro Bonomo, protagonisti anche i vini del territorio, che hanno affascinato tutti i presenti, contribuendo al successo straordinario dell'evento.