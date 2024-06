(Pantelleria, 20 Giu 24)

In occasione del ventennale del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dal 21 al 23 giugno a Gravina in Puglia si svolgerà "Biodiversa– L'Italia dei Parchi si racconta", un festival dedicato alle aree protette d'Italia che sarà opportunità per affrontare i temi cruciali della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso incontri con esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori impegnati nella conservazione della natura. Un momento di condivisione per i Parchi Nazionali d'Italia e le realtà che operano nel settore ambiente; un viaggio immersivo alla scoperta della biodiversità, della cultura e delle tradizioni; ma anche valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nei loro territori.

L'inaugurazione dell'evento, nella mattinata di venerdì, vedrà la partecipazione del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Frattin. Tra gli appuntamenti salienti, nel pomeriggio della stessa giornata, l'incontro dal tema "Verso gli Stati Generali delle Aree Protette" con l'intervento del sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro, il presidente dell'ISPRA Stefano Laporta e i presidenti delle aree protette che darà il via a un percorso che culminerà nella convocazione degli Stati Generali dei Parchi italiani.

"Biodiversa" è un'occasione per scoprire i sapori tipici delle aree protette: show cooking e degustazioni permetteranno di immergersi nella cultura enogastronomica dei territori e assaporare i prodotti genuini della terra. Laboratori esperienziali attendono le famiglie per unire divertimento e apprendimento, con attività mirate per sviluppare una sensibilità verso l'ambiente. Concerti, mostre e spettacoli animeranno l'evento con la presenza di artisti di fama nazionale: un connubio tra arte e natura per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dei parchi. Con lo spettacolo "Il Cotto e il Crudo", il duo comico Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo salirà sul palco della serata inaugurale, mentre sabato 22 sarà il turno di Simona Molinari in concerto, artista del pop-jazz che porta il suo talento eclettico sui palcoscenici internazionali.



Il programma è disponibile sul sito https://biodiversafestival.it