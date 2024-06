(Pantelleria, 22 Giu 24) Si e svolto oggi, nell'area archeologica di Mursia, il secondo appuntamento di archeologia sperimentale a Pantelleria.

Con l'aiuto di esperti e ricercatori, i presenti hanno potuto immergersi negli usi e costumi degli abitanti dell'isola di circa 3500 anni fa, con dimostrazioni sulle tecniche di fusione del metallo e visite guidate al villaggio dell'età del Bronzo.

Le dimostrazioni sono organizzate dall' Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Università di Bologna con il sostegno del Comune di Pantelleria, del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e del Rotary Club Pantelleria che da due anni sviluppa un progetto con le scuole del territorio dal titolo: "Il futuro di Pantelleria è nella sua Storia".

"L'archeologia sperimentale è una disciplina di ricerca storica che tenta di verificare sperimentalmente, cioè in maniera riproducibile e misurabile, le attività svolte nel passato attraverso la ricostruzione delle tecniche costruttive o di fabbricazione di manufatti, la loro durata, l'organizzazione del lavoro e la struttura sociale economica e tecnologica necessarie per arrivare al risultato noto dai contesti archeologici" - afferma il prof. Maurizio Cattani dell'Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culturale e Civiltà. "La ricerca pluriennale svolta nell'abitato dell'età del Bronzo di Mursia ha messo in luce una numerosa serie di manufatti, contesti e testimonianze di attività svolte 3500 anni fa che richiedono di applicare metodi di archeologia sperimentale per una migliore comprensione e interpretazione. E il caso delle matrici in pietra prodotte per fondere asce piatte in bronzo rinvenute in grande quantità nel settore F. Questi reperti indicano che a Pantelleria si fondeva frequentemente il bronzo, una lega metallica composta da rame e stagno, materiali che non erano reperibili sull'isola e che dovevano necessariamente provenire dall'esterno".

