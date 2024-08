Il giornalista del Sole 24 Ore dialogherà con Italo Cucci

(Pantelleria, 05 Ago 24) Due romanzi tra fiction e verità storica sulla vita di Federico II di Svevia, l'imperatore del Sacro Romano Impero che nel primo cinquantennio del XIII secolo influenzò fortemente il complesso scenario politico e favorì l'incontro delle culture cristiana, araba, ebraica e greca.

Anche Pantelleria, "l'isola in mezzo a un mare blu cobalto" ha un affascinante ruolo nei libri del giornalista del Sole 24 Ore Marzio Bartoloni, di cui si parlerà venerdì 9 agosto alle ore 20.30, al Castello Barbacane (Lungomare Paolo Borsellino), in occasione di un incontro realizzato dalla testata giornalistica Pantelleria Internet in collaborazione con il Comune di Pantelleria e l'Ente Parco Nazionale "Isola di Pantelleria". A dialogare con l'autore dei due romanzi "Federico. L'avventura di un re" e "Federico e la setta degli assassini" (San Paolo Edizioni) il giornalista Italo Cucci, Commissario Straordinario dell'Ente Parco. L'ingresso è libero.