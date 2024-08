(Pantelleria, 07 Ago 24) Il commissario straordinario del Parco di Pantelleria, Italo Cucci, accoglie il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, a Pantelleria. Nella prima tappa della visita al presidio stagionale dei Vigili del Fuoco sull'isola, situato presso la Scuola Materna Salibi, hanno presenziato il sindaco Fabrizio D'Ancona insieme ai rappresentanti istituzionali territoriali e le autorità militari: il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Carlo Dall'Oppio; il Prefetto di Trapani Sua Eccellenza D.ssa Daniela Lupo; il Direttore Regionale VVF Sicilia Ing. Gaetano Vallefuoco, il Comandante VVF di Trapani Ing. Antonino Galfo; Il comandante del distaccamento aeronautica militare di Pantelleria, col. Franco Linzalone.

Dopo la visita al presidio, presso l'aula consiliare del Comune, si è tenuto un incontro con tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento di questo risultato, quale passo concreto nella lotta agli incendi sostenuto costantemente dai vertici del Parco con diversi incontri presso gli uffici di riferimento. Risultato che si arricchisce della contemporanea installazione di vasche mobili per l'anticendio boschivo. Intervento reso possibile grazie al finanziamento Parchi per il clima 2020 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Le vasche che forniranno un supporto immediato ai soccorsi via terra e via aerea (elicotteri) per l'operazione di spegnimento degli incendi, sono state installate nelle località di Rukía, Bukkurám e Kúddia Mída, in località Favarelle a Rekhále, e a Muéggen e Ghirlanda.

Con grande merito per le attenzioni rivolte alle emergenze di Pantelleria, Il Commissario Cucci, nel suo intervento in sala consiliare ha ringraziato la Prefettura per l'assistenza costante ricevuta, supportata dai vertici dei Vigili del Fuoco e ha pregato il sottosegretario di portare un ringraziamento alla presidente del consiglio Giorgia Meloni.